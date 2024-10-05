Цыплаков забил первый гол за «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.
У победителей шайбы забросили Бо Хорват (19-я и 36-я минуты), Максим Цыплаков (40), Мэттью Барзал (58), Энтони Дюклер (58), у проигравших отличились Джонни Бродзински (7), Адам Фокс (9).
Нападающий «Айлендерс» Цыплаков также отметился передачей. Гол он забил броском из-за ворот, шайба отскочила в ворота от щитка вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина, который отразил в матче 33 броска из 38. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов совершил 20 сейвов. Цыплаков забросил первую шайбу за «Айлендерс», в клуб он перешел в межсезонье из московского «Спартака».
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол в выездном матче с «Чикаго» (6:1), его одноклубник Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей. Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко забросил шайбу в домашнем матче с «Оттавой» (3:4). Форвард «Каролины» Андрей Свечников отдал передачу в домашнем матче против «Тампы» (2:1), его партнер вратарь Петр Кочетков отразил 16 бросков. Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов совершил 18 сейвов в выездном матче с «Питтсбургом» (3:7).