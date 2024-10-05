Цыплаков забил первый гол за «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ

Нападающий «Айлендерс» Цыплаков также отметился передачей. Гол он забил броском из-за ворот, шайба отскочила в ворота от щитка вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина, который отразил в матче 33 броска из 38. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов совершил 20 сейвов. Цыплаков забросил первую шайбу за «Айлендерс», в клуб он перешел в межсезонье из московского «Спартака».