Овечкин потерял звание самого высокооплачиваемого игрока НХЛ

Овечкину 39 лет. В регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 853 гола, по этому показателю он уступает только канадскому форварду Уэйну Гретцки (894). В 2018 году россиянин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли. Нападающий является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.