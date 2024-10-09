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Овечкин потерял звание самого высокооплачиваемого игрока НХЛ

ТАСС, 9 октября. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин лишился звания самого высокооплачиваемого игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает журнал Forbes.

Источник: Reuters

В рейтинге за прошлый год Овечкин делил первое место с канадским нападающим «Колорадо» Натаном Маккинноном. Их доход составлял $17,5 млн за сезон с учетом спонсорских контрактов и дополнительных доходов.

Согласно новому рейтингу, доходы Овечкина за 2024 год составят $16 млн, из которых $11 млн хоккеист получит за контракт с «Вашингтоном», а $5 млн заработает благодаря спонсорским соглашениям. Столько же заработает канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Первое место в рейтинге занял американский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс ($21,7 млн), вторым стал Макккиннон ($19,5 млн).

Овечкину 39 лет. В регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 853 гола, по этому показателю он уступает только канадскому форварду Уэйну Гретцки (894). В 2018 году россиянин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли. Нападающий является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.

Вашингтон
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