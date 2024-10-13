«Все сложнее и сложнее». Овечкин сделал признание о новом сезоне НХЛ

В ночь на воскресенье «Вашингтон» примет «Нью-Джерси Девилз» в своем первом матче в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2024/25. Этот сезон станет 20-м для Овечкина в североамериканской лиге.
«С каждым годом забивать все сложнее и сложнее. Команды играют по-другому, вратари действуют по-другому. Мы должны приложить все усилия, чтобы забрасывать шайбы, чтобы выигрывать матчи», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Кэпиталз».
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В активе 39-летнего форварда 853 шайбы, рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола. В 2018 году Овечкин завоевал Кубок Стэнли.