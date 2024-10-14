«Флорида» обыграла «Бостон» в матче НХЛ. Бобровский отразил 25 бросков

«Флорида» и «Бостон» провели по четыре матча в текущем регулярном чемпионате и набрали по четыре очка. В следующем матче «Флорида» в ночь на 16 октября по московскому времени на выезде сыграет с «Коламбусом», «Бостон» в ночь на 17 октября в гостях встретится с «Колорадо».