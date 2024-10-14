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«Флорида» обыграла «Бостон» в матче НХЛ. Бобровский отразил 25 бросков

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. «Флорида» в гостях со счетом 4:3 обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2024

В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделль (7-я, 33-я минуты) и Сэм Райнхарт (12, 30). У «Бостона» отличились Джон Бичер (5), Брэндон Карло (26) и Мэйсон Лорай (35).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 28 бросков. Его партнер по команде защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями. Защитник «Бостона» Никита Задоров также не набрал очков в матче.

«Флорида» и «Бостон» провели по четыре матча в текущем регулярном чемпионате и набрали по четыре очка. В следующем матче «Флорида» в ночь на 16 октября по московскому времени на выезде сыграет с «Коламбусом», «Бостон» в ночь на 17 октября в гостях встретится с «Колорадо».

Бостон
3:4
1:2, 2:2, 0:0
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
14.10.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Пол Морис
Вратари
Джереми Суэймен
(Джереми Суэймен)
Сергей Бобровский
1-й период
04:53
Джон Бишер
(Марк Кастелич, Мейсон Лорей)
05:31
Павел Заха
06:12
Адам Боквист
06:37
Антон Лунделл
11:23
Павел Заха
11:23
Эй. Джей Грир
11:45
Чарли Макэвой
11:51
Сэм Райнхарт
(Адам Боквист)
12:54
Брэд Маршан
12:54
Давид Пастрняк
12:54
Нэйт Шмидт
15:23
Нико Миккола
18:05
Никита Задоров
2-й период
25:08
Брэндон Карло
(Коул Кепке, Марк Кастелич)
28:09
Эй. Джей Грир
29:39
Сэм Райнхарт
32:59
Антон Лунделл
(Густав Форслинг)
34:07
Мейсон Лорей
(Марк Кастелич, Джон Бишер)
3-й период
51:02
Аарон Экблад
59:10
Давид Пастрняк
59:10
Брэд Маршан
59:10
Брэд Маршан
59:10
Картер Верхэге
59:10
Картер Верхэге
Лучшие игроки матча
Статистика
21
Штрафное время
19
4
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Бостон
НХЛ: таблица и календарь