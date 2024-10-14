«Флорида» обыграла «Бостон» в матче НХЛ. Бобровский отразил 25 бросков

В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделль (7-я, 33-я минуты) и Сэм Райнхарт (12, 30). У «Бостона» отличились Джон Бичер (5), Брэндон Карло (26) и Мэйсон Лорай (35).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 28 бросков. Его партнер по команде защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями. Защитник «Бостона» Никита Задоров также не набрал очков в матче.
«Флорида» и «Бостон» провели по четыре матча в текущем регулярном чемпионате и набрали по четыре очка. В следующем матче «Флорида» в ночь на 16 октября по московскому времени на выезде сыграет с «Коламбусом», «Бостон» в ночь на 17 октября в гостях встретится с «Колорадо».