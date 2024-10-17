Дату возвращения Ничушкина в НХЛ еще не определили, заявил Дэйли

«В его восстановлении в рамках программы помощи игрокам виден прогресс. Пока нет точной даты его возвращения в НХЛ. Я ожидаю, что он начнет тренировки с командой еще до того, как ему будет разрешено вернуться к играм за клуб», — сказал Дэйли.