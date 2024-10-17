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Дату возвращения Ничушкина в НХЛ еще не определили, заявил Дэйли

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Восстановление российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в рамках программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проходит хорошо, однако дата его возвращения еще не определена, сообщил РИА Новости заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

Источник: NHL.com

Ранее журналист Энди Стрикленд в соцсети X написал, что россиянин может возобновить тренировки с «Колорадо» 13 ноября.

«В его восстановлении в рамках программы помощи игрокам виден прогресс. Пока нет точной даты его возвращения в НХЛ. Я ожидаю, что он начнет тренировки с командой еще до того, как ему будет разрешено вернуться к играм за клуб», — сказал Дэйли.

В мае стало известно, что Ничушкин отстранен от игр минимум на шесть месяцев, форвард проходил третий этап программы помощи игрокам НХЛ. В течение этого срока хоккеисту не платили зарплату. По информации СМИ, Ничушкин провалил тестирование на запрещенные вещества. Менеджер по хоккейным операциям клуба Джо Сакик заявил, что в команде рассчитывают на возвращение российского форварда к середине ноября.

Программа помощи игрокам НХЛ существует для оказания психологической поддержки хоккеистам, испытывающим проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми или психическим здоровьем.

Ничушкину 29 лет. В прошлом сезоне он провел 54 матча за «Колорадо» и набрал 53 очка (28 шайб + 25 передач) в регулярном чемпионате.

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