Белорусы набрали бомбардирские баллы в матчах чемпионата НХЛ

Белорусский защитник «Юты» Владислав Колячонок незадолго до окончания третьего периода домашней встречи с «Бостоном» эффектным броском сравнял счет, а в овертайме его партнер по команде Майкл Кесселринг забросил победную шайбу — 2:1.



Форвард «Вашингтона» Алексей Протас отдал голевую передачу Эндрю Манджапане, который забросил пятую шайбу в ворота «Нью-Джерси» и в итоге «столичники» вырвали победу в овертайме — 6:5. Белорусский нападающий набрал бомбардирские баллы в третьем поединке кряду, причем во всех играх «Вашингтон» выигрывал: сначала Протас поразил ворота «Вегаса» (4:2), а потом ассистировал при взятии ворот «Далласа» (3:2).



Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович из-за травмы пропустил гостевой поединок с «Сиэтлом», в котором его клуб потерпел поражение со счетом 1:2.