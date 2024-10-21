Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков сделал результативную передачу в матче НХЛ с «Анахаймом»

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» одержал выездную победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:1.
У победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (44-я минута), Алекс Лаферрье (49), Кевин Фиала (59) и Майки Андерсон (60). В составе «Анахайма» отличился Райан Строум (59). Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков записал на свой счет результативную передачу, набрав очки во второй игре подряд.
«Лос-Анджелес» с восемью очками после шести матчей занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм» в этом же дивизионе находится на шестой позиции, набрав пять очков в пяти встречах. В следующем матче хоккеисты «Лос-Анджелеса» сыграют на выезде с «Вегасом» в ночь на 23 октября по московскому времени. «Анахайм» в этот же день примет «Сан-Хосе».
В другом матче игрового дня «Колорадо» на выезде победил «Сан-Хосе» (4:1). Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев впервые в нынешнем сезоне остался в запасе.