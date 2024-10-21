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Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков сделал результативную передачу в матче НХЛ с «Анахаймом»

«Лос-Анджелес» победил «Анахайм» со счетом 4:1.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» одержал выездную победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:1.

У победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (44-я минута), Алекс Лаферрье (49), Кевин Фиала (59) и Майки Андерсон (60). В составе «Анахайма» отличился Райан Строум (59). Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков записал на свой счет результативную передачу, набрав очки во второй игре подряд.

«Лос-Анджелес» с восемью очками после шести матчей занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм» в этом же дивизионе находится на шестой позиции, набрав пять очков в пяти встречах. В следующем матче хоккеисты «Лос-Анджелеса» сыграют на выезде с «Вегасом» в ночь на 23 октября по московскому времени. «Анахайм» в этот же день примет «Сан-Хосе».

В другом матче игрового дня «Колорадо» на выезде победил «Сан-Хосе» (4:1). Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев впервые в нынешнем сезоне остался в запасе.

Анахайм
1:4
0:0, 0:0, 1:4
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
21.10.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16098 зрителей
Главные тренеры
Грег Кронин
Джим Хиллер
Вратари
Лукаш Достал
(Лукаш Достал, Лукаш Достал)
Давид Риттих
1-й период
12:49
Тревор Льюис
17:49
Кевин Фиала
2-й период
28:50
Мэйсон Мактавиш
35:07
Алекс Киллорн
3-й период
43:06
Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Майки Андерсон)
45:27
Бренд Кларк
48:58
Алекс Лафферье
58:16
Райан Строум
(Трой Терри, Фрэнк Ватрано)
58:53
Кевин Фиала
(Филлип Дано, Владислав Гавриков)
59:24
Майки Андерсон
(Александр Тюркотт)
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес
Анахайм
НХЛ: таблица и календарь