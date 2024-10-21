Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков сделал результативную передачу в матче НХЛ с «Анахаймом»

«Лос-Анджелес» с восемью очками после шести матчей занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм» в этом же дивизионе находится на шестой позиции, набрав пять очков в пяти встречах. В следующем матче хоккеисты «Лос-Анджелеса» сыграют на выезде с «Вегасом» в ночь на 23 октября по московскому времени. «Анахайм» в этот же день примет «Сан-Хосе».