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Тренер «Вашингтона» оценил результативность Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил результативность российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте турнира.

Источник: Mitchell Leff/Getty Images

«Он угрожает воротам из хороших позиций и при игре в большинстве наносит свои броски, но пока они просто не достигают цели. Думаю, что со временем это принесет результат», — сказал Карбери.

В ночь на 24 октября Овечкин забил «Филадельфии Флайерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Теперь в активе 39-летнего хоккеиста 855 заброшенных шайб. До лидерства в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ россиянину осталось 39 голов.

В шести матчах текущего сезона Овечкин забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Нападающий выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры россиянин играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Вашингтон
6:3
1:0, 3:2, 2:1
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
24.10.2024, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17254 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джон Торторелла
Вратари
Логан Томпсон
Иван Федотов
(Иван Федотов, Иван Федотов)
1-й период
04:50
Тэйлор Рэддиш
(Расмус Сандин, Дилан Макилрат)
06:20
Дилан Макилрат
2-й период
20:27
Ник Дауд
22:49
Ник Дауд
(Алексей Протас, Расмус Сандин)
24:04
Коннор Макмайкл
(Дилан Макилрат, Пьер-Люк Дюбуа)
27:16
Коннор Макмайкл
(Пьер-Люк Дюбуа, Тревор ван Римсдайк)
30:48
Пьер-Люк Дюбуа
32:04
Трэвис Конекны
(Джейми Драйсдейл, Матвей Мичков)
33:38
Тайсон Форстер
36:16
Оуэн Типпетт
(Тайсон Форстер, Егор Замула)
3-й период
40:25
Матвей Мичков
44:37
Том Уилсон
44:37
Трэвис Конекны
46:17
Пьер-Люк Дюбуа
46:36
Матвей Мичков
(Оуэн Типпетт, Джейми Драйсдейл)
55:03
Морган Фрост
57:48
Пьер-Люк Дюбуа
58:50
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь