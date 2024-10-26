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Форварда «Вегаса» Барбашева признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий оформил дубль в матче с «Оттавой».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Россиянин Иван Барбашев признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

В домашнем матче регулярного чемпионата против «Оттавы» (6:4) Барбашев оформил дубль.

Первой звездой дня признали канадского вратаря «Эдмонтона» Стюарта Скиннера, отразившего 27 бросков в домашней игре с «Питтсбургом» (4:0). Третьей звездой стал канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват, забросивший победную шайбу в гостевой встрече против «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

Вегас
6:4
2:3, 1:1, 3:0
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
26.10.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17564 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Трэвис Грин
Вратари
Адин Хилл
Линус Ульмарк
(Линус Ульмарк)
1-й период
02:40
Адам Годетт
(Коул Рейнхардт, Джейкоб Бернард-Доккер)
12:15
Клод Жиру
(Дрейк Батерсон, Ник Дженсен)
14:54
Ник Дженсен
17:23
Николя Руа
(Тэннер Пирсон, Алекс Пьетранджело)
17:44
Николас Хэг
(Александр Хольц)
18:34
Дрейк Батерсон
2-й период
26:40
Иван Барбашев
(Алекс Пьетранджело, Ноа Хэнифин)
36:09
Киган Колесар
37:44
Адам Годетт
(Клод Жиру, Тим Штюцле)
3-й период
41:39
Брэйден Макнэбб
54:55
Ник Казинс
56:49
Томаш Гертл
(Марк Стоун, Джек Айкел)
57:49
Киган Колесар
(Алекс Пьетранджело, Тэннер Пирсон)
58:14
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Марк Стоун)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Нью-Джерси
Эдмонтон
НХЛ: таблица и календарь