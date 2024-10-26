Форварда «Вегаса» Барбашева признали второй звездой игрового дня в НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Россиянин Иван Барбашев признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.
В домашнем матче регулярного чемпионата против «Оттавы» (6:4) Барбашев оформил дубль.
Первой звездой дня признали канадского вратаря «Эдмонтона» Стюарта Скиннера, отразившего 27 бросков в домашней игре с «Питтсбургом» (4:0). Третьей звездой стал канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват, забросивший победную шайбу в гостевой встрече против «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).