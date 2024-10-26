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Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова

«Филадельфия» переиграла «Миннесоту» (7:5). Это всего второй выигрыш «Флайерз» в сезоне.

Источник: Reuters

«Филадельфии» выдала спектакль, который от нее сложно было ожидать, и нанесла обидное поражение одному из лидеров регулярного чемпионата «Миннесоте». У дневных матчей есть своя специфика — они трудно предсказуемы. Эта игра стала убедительным тому подтверждением.

Хуже «Филадельфии» регулярный чемпионат начал только совсем уж безнадежный «Сан-Хосе», который потерпел поражения во всех восьми своих матчах. Для понимания ситуации, в которой оказался новичок «Флайерс» Матвей Мичков, факт исчерпывающий. Россиянин выходил вместе с капитаном команды Шоном Кутюрье и Трэвисом Конекны — именно эта тройка оказалась наиболее заметной в составе хозяев.

Команда Джона Тортореллы, недовольная своим турнирным положением, начала игру очень бодро, поведя 2:0 на четвертой минуте. На какое-то время показалась, что вернулась злая, кусачая и жесткая «Филадельфия» образца прошлого сезона. Тогда в ее составе Мичкова еще не было. Зато имелись в наличии скорость и агрессия. Тем удивительнее, насколько быстро вписался в команду русский новичок, привыкший действовать в совершенно другой манере. Он оба раза был на льду, когда «Флайерс» забивали и отметился голевой передачей.

Такое начало не на шутку задело «Миннесоту», в составе которой привычно выделялся Кирилл Капризов, набравший в итоге 2 (0+2) очка и вышедший на первое место в списке бомбардиров. Долгое время на площадке была только одна команда. Удивительно, как хозяевам столько времени удавалось сохранять интригу. За 40 минут «Филадельфия» нанесла всего шесть бросков в створ ворот соперника — по три за период. Но при этом «Флайерс» продемонстрировали шикарную реализацию, забив три гола.

Мичков провел очень солидный матч. Наверное, свой лучший в НХЛ. В пяти очках, набранных как Кутюрье, так и Конекны, заслуга россиянина велика. Именно от юного форварда чаще всего исходила опасность чужим воротам. Тогда как опытные партнеры разгрузили Мичкова и позволили ему творить. Отличная шайба, заброшенная им в формате «6 на 5», позволила «Филадельфии» остаться в деле. Гости доминировали, превзойдя соперника по броскам в три с половиной раза (21−6), и сделали счет 3:3 за три секунды до истечения второго периода.

Неприятный сценарий не прибил игроков «Филадельфии» морально, хотя вскоре после перерыва они позволили забить сопернику еще раз. Шведские вратари обеих команд Самуэль Эрссон и Филип Густавссон взяли выходной и пропускали почти все подряд. В непредсказуемой перестрелке хозяева по делу оказались сильнее, уверенно выиграв третий период и по счету (4:2), и по броскам (17−5). Мичков завершил матч с показателем полезности «+4». Теперь у него уже 9 (4+5) набранных очков в 8 матчах. Фаворит в борьбе за приз лучшему новичку обозначил заслуженность своих притязаний на трофей.

Филадельфия
6:5
2:0, 1:3, 3:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
26.10.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18283 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Джон Хайнс
Вратари
Самуэль Эрссон
Филип Густавссон
(Филип Густавссон)
1-й период
01:18
Шон Кутюрье
(Трэвис Конекны, Расмус Ристолайнен)
03:51
Ник Силер
(Матвей Мичков, Трэвис Конекны)
14:55
Джоэл Фараби
2-й период
20:25
Скотт Лотон
22:00
Гарнет Хэтэуэй
34:54
Брок Фэйбер
(Юэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов)
35:27
Маркус Фолиньо
(Деклэйн Чисхольм)
38:16
Матвей Мичков
(Оуэн Типпетт, Шон Кутюрье)
39:09
Командный штраф
39:56
Юэль Эрикссон Эк
(Кирилл Капризов, Мэтт Болди)
3-й период
42:18
Маркус Фолиньо
(Зак Богосян, Юнас Бродин)
44:15
Марко Росси
44:55
Трэвис Конекны
(Морган Фрост, Оуэн Типпетт)
48:26
Шон Кутюрье
(Ник Силер, Трэвис Конекны)
53:28
Джейкоб Миддлтон
57:57
Гарнет Хэтэуэй
57:57
Матс Зуккарелло
59:00
Шон Кутюрье
(Трэвис Санхейм, Ноа Кэйтс)
59:31
Мэтт Болди
Статистика
10
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь