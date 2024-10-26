Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова

Неприятный сценарий не прибил игроков «Филадельфии» морально, хотя вскоре после перерыва они позволили забить сопернику еще раз. Шведские вратари обеих команд Самуэль Эрссон и Филип Густавссон взяли выходной и пропускали почти все подряд. В непредсказуемой перестрелке хозяева по делу оказались сильнее, уверенно выиграв третий период и по счету (4:2), и по броскам (17−5). Мичков завершил матч с показателем полезности «+4». Теперь у него уже 9 (4+5) набранных очков в 8 матчах. Фаворит в борьбе за приз лучшему новичку обозначил заслуженность своих притязаний на трофей.