Вратарь «Тампы» Василевский провел 35-й матч «на ноль» в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевую передачу в домашней встрече с «Анахаймом» (2:1), результативная серия 32-летнего россиянина со старта сезона составляет восемь игр. Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков отдал две голевые передачи в домашнем матче с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой» (3:6), набрав в восьми матчах по системе «гол+пас» 5 очков (1+4). Голевой передачей отметился защитник гостей Дмитрий Куликов, вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 броска. В гостевом матче с «Нэшвиллом» (4:3) четвертую шайбу в сезоне забросил нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, его партнер по команде вратарь Даниил Тарасов отразил 29 бросков. Форвард «Далласа» Евгений Дадонов в домашнем матче с «Чикаго» (4:2) забил первый гол в сезоне.