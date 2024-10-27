Вратарь «Тампы» Василевский провел 35-й матч «на ноль» в НХЛ

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. «Тампа» одержала победу над «Вашингтоном» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Митчелл Чэффи (26-я минута), Брэйден Пойнт (43), Конор Гики (44).
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей, россиянин набрал очки в восьмом матче со старта сезона. Он сравнялся с Александром Могильным по количеству передач (559) в регулярных чемпионатах НХЛ. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 32 броска, впервые в сезоне и в 35-й раз в карьере сыграв «на ноль».
«Тампа» с 10 очками в 8 играх занимает второе место в Атлантическом дивизионе, «Вашингтон» идет третьим в Столичном дивизионе, набрав 10 очков в 7 матчах. В следующей встрече «Тампа» 28 октября примет «Нэшвилл», «Вашингтон», прервавший серию из пяти побед, днем позднее дома сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевую передачу в домашней встрече с «Анахаймом» (2:1), результативная серия 32-летнего россиянина со старта сезона составляет восемь игр. Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков отдал две голевые передачи в домашнем матче с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой» (3:6), набрав в восьми матчах по системе «гол+пас» 5 очков (1+4). Голевой передачей отметился защитник гостей Дмитрий Куликов, вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 броска. В гостевом матче с «Нэшвиллом» (4:3) четвертую шайбу в сезоне забросил нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, его партнер по команде вратарь Даниил Тарасов отразил 29 бросков. Форвард «Далласа» Евгений Дадонов в домашнем матче с «Чикаго» (4:2) забил первый гол в сезоне.
Восьмую победу подряд одержал «Виннипег», обыграв «Калгари» на выезде со счетом 5:3. Голевую передачу у победителей отдал Владислав Наместников, две передачи на счету форварда хозяев Андрея Кузьменко. Защитник «Юты» Михаил Сергачев в выездном матче с «Лос-Анджелесом» (2:3) отметился результативным пасом.