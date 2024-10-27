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Вратаря «Тампы» Василевского признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Голкипер оформил шатаут в матче с «Вашингтоном».

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В домашнем матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (3:0) Василевский отразил все 32 броска. Россиянин в 35-й раз сыграл «на ноль» в НХЛ.

Первой звездой дня стал канадский нападающий «Филадельфии» Шон Кутурье, оформивший хет-трик в домашней игре с «Миннесотой» (7:5). Также в активе игрока две результативные передачи.

Третьей звездой признали американского форварда «Флориды» Мэттью Ткачука, набравшего 3 очка (2 гола + 1 передача) в гостевой встрече против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3).

Тампа-Бэй
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
27.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Спенсер Карбери
Вратари
Андрей Василевский
Чарли Линдгрен
1-й период
18:37
Майкл Эйссимонт
2-й период
25:27
Митчелл Чаффи
(Ник Пол, Майкл Эйссимонт)
27:48
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
27:48
Брендон Духайм
35:56
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
35:56
Хендрикс Лапьер
35:56
Хендрикс Лапьер
3-й период
42:26
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров)
43:10
Конор Джики
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
49:01
Эрик Чернак
49:20
Джон Карлсон
58:21
Дилан Строум
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
13
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
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