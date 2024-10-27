Вратаря «Тампы» Василевского признали второй звездой игрового дня в НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.
В домашнем матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (3:0) Василевский отразил все 32 броска. Россиянин в 35-й раз сыграл «на ноль» в НХЛ.
Первой звездой дня стал канадский нападающий «Филадельфии» Шон Кутурье, оформивший хет-трик в домашней игре с «Миннесотой» (7:5). Также в активе игрока две результативные передачи.
Третьей звездой признали американского форварда «Флориды» Мэттью Ткачука, набравшего 3 очка (2 гола + 1 передача) в гостевой встрече против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3).