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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб

Россиянин отличился в четвертом матче подряд.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. «Каролина» со счетом 4:2 одержала победу над «Вашингтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Орлов (15-я и 26-я минуты), Мартин Нечас (23), Андрей Свечников (60), у проигравших — Александр Овечкин (20), Брендон Дюхейм (20). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 19 бросков и стал третьей звездой матча. Его одноклубник Орлов признан лучшим игроком встречи.

Овечкин отличился в четвертом матче подряд и довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 860. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

В 11 играх нынешнего сезона на счету Овечкина 14 очков по системе «гол + пас» (7 + 7). Россиянин повторил достижение Джонни Бойчука (в сезоне-1975/76), Игоря Ларионова (2000/01) и Жана Рателя (1979/80), в возрасте 39 лет и старше набрав очки в четырех матчах подряд. Также Овечкин повторил достижение Яромира Ягра 12-летней давности, забив в четырех матчах подряд в возрасте 39 лет.

«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 11 играх 16 очков. «Каролина» в этом же дивизионе идет на втором месте с 16 очками после 10 встреч. В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 7 ноября примет «Нэшвилл», «Каролина» 6 ноября дома сыграет с «Филадельфией».

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников забросил свою третью шайбу в сезоне и отдал результативную передачу в домашнем матче с «Тампой» (7:4), на счету форварда гостей Никиты Кучерова также гол и передача. Защитник «Бостона» Никита Задоров отдал голевой пас в домашнем матче с «Сиэтлом» (2:0). Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился результативной передачей в гостевой игре с «Калгари» (4:2).

Каролина
4:2
1:2, 2:0, 1:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
4.11.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
PNC Arena, 18796 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Спенсер Карбери
Вратари
Петр Кочетков
Чарли Линдгрен
(Чарли Линдгрен)
1-й период
14:01
Дмитрий Орлов
(Мартин Нечас)
14:20
Андрей Свечников
17:31
Мартин Нечас
17:31
Шейн Гостисбеер
19:16
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
19:49
Брендон Духайм
(Ник Дауд)
2-й период
22:29
Мартин Нечас
(Эрик Робинсон, Йеспери Котканиеми)
25:26
Дмитрий Орлов
(Мартин Нечас, Джален Чатфилд)
26:29
Ник Дауд
31:46
Пьер-Люк Дюбуа
3-й период
40:41
Джек Рословик
43:54
Алексей Протас
59:51
Андрей Свечников
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Каролина
НХЛ: таблица и календарь