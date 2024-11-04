Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб

В 11 играх нынешнего сезона на счету Овечкина 14 очков по системе «гол + пас» (7 + 7). Россиянин повторил достижение Джонни Бойчука (в сезоне-1975/76), Игоря Ларионова (2000/01) и Жана Рателя (1979/80), в возрасте 39 лет и старше набрав очки в четырех матчах подряд. Также Овечкин повторил достижение Яромира Ягра 12-летней давности, забив в четырех матчах подряд в возрасте 39 лет.