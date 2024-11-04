Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. «Каролина» со счетом 4:2 одержала победу над «Вашингтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Орлов (15-я и 26-я минуты), Мартин Нечас (23), Андрей Свечников (60), у проигравших — Александр Овечкин (20), Брендон Дюхейм (20). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 19 бросков и стал третьей звездой матча. Его одноклубник Орлов признан лучшим игроком встречи.
Овечкин отличился в четвертом матче подряд и довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 860. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).
В 11 играх нынешнего сезона на счету Овечкина 14 очков по системе «гол + пас» (7 + 7). Россиянин повторил достижение Джонни Бойчука (в сезоне-1975/76), Игоря Ларионова (2000/01) и Жана Рателя (1979/80), в возрасте 39 лет и старше набрав очки в четырех матчах подряд. Также Овечкин повторил достижение Яромира Ягра 12-летней давности, забив в четырех матчах подряд в возрасте 39 лет.
«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 11 играх 16 очков. «Каролина» в этом же дивизионе идет на втором месте с 16 очками после 10 встреч. В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 7 ноября примет «Нэшвилл», «Каролина» 6 ноября дома сыграет с «Филадельфией».
Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников забросил свою третью шайбу в сезоне и отдал результативную передачу в домашнем матче с «Тампой» (7:4), на счету форварда гостей Никиты Кучерова также гол и передача. Защитник «Бостона» Никита Задоров отдал голевой пас в домашнем матче с «Сиэтлом» (2:0). Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился результативной передачей в гостевой игре с «Калгари» (4:2).