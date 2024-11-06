Овечкин назвал причину результативного старта в новом сезоне НХЛ

«Я думаю, что атмосфера, которая сейчас царит у нас в раздевалке, потрясающая, и когда ты выигрываешь, это всегда приятно. Но будут взлеты и падения, и мы должны с этим разобраться. Нам нужно подумать, как мы будем реагировать, когда у нас будут проблемы, потому что такие дни будут всегда. И мы просто должны держаться вместе», — добавил он.