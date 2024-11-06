Овечкин назвал причину результативного старта в новом сезоне НХЛ

В 11 матчах регулярного чемпионата Овечкин набрал 14 очков (7 голов + 7 результативных передач).
«Я думаю, что в целом наше звено играет лучше, мы знаем систему, — сказал Овечкин. — В прошлом году появились проблемы, другая система, нам нужно было понять, как мы должны играть. И сейчас вы можете видеть, что мы поняли систему. Все знают, что именно мы должны делать».
«Я думаю, что атмосфера, которая сейчас царит у нас в раздевалке, потрясающая, и когда ты выигрываешь, это всегда приятно. Но будут взлеты и падения, и мы должны с этим разобраться. Нам нужно подумать, как мы будем реагировать, когда у нас будут проблемы, потому что такие дни будут всегда. И мы просто должны держаться вместе», — добавил он.
На счету Овечкина 860 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).
Карбери 42 года, прошлый сезон стал для него первым во главе «Вашингтона». На этом посту он сменил американца Питера Лавиолетта. По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» вышел в плей-офф, но в первом раунде проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (0−4).