Российского хоккеиста назвали главным претендентом на престижную награду НХЛ

Кучеров — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы». Россиянин дважды удостаивался «Арт Росс Трофи» (вручается лучшему игроку по системе «гол+пас») и по разу брал «Тед Линдсей Эворд» (вручается самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков лиги) и «Харт Трофи» (вручается хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате). Кроме того, он пять раз вызывался на Матч звезд НХЛ.