Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Победить «Миннесоте» помогли голы Райана Хартмана и Юнаса Бродина, а также дубль российского форварда Кирилла Капризова. У хозяев отличились Скотт Перунович и Джейк Нейборс.