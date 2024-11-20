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Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сент-Луис Блюс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Mitchell Leff/Getty Images

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Победить «Миннесоте» помогли голы Райана Хартмана и Юнаса Бродина, а также дубль российского форварда Кирилла Капризова. У хозяев отличились Скотт Перунович и Джейк Нейборс.

27-летний Капризов был признан первой звездой матча. Россиянин с 33 очками занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона и является лучшим отечественным игроком по этому показателю.

«Миннесота» в 18 играх набрала 27 очков и идет на второй строчке Центрального дивизиона Западной конференции. «Сент-Луис» в 20 матчах заработал 17 очков и располагается на шестом месте.

Сент-Луис
2:4
0:1, 1:0, 1:3
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
20.11.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 16463 зрителя
Главные тренеры
Дрю Баннистер
Джон Хайнс
Вратари
Джордан Биннингтон
(Джордан Биннингтон)
Филип Густавссон
1-й период
12:24
Райан Хартман
(Марко Росси, Брок Фэйбер)
18:20
Юнас Бродин
2-й период
24:48
Скотт Перунович
(Захари Болдюк, Джордан Кайру)
32:09
Александр Тексье
3-й период
40:00
Джейк Нейберс
40:00
Джейкоб Миддлтон
43:48
Джастин Фолк
46:07
Кирилл Капризов
(Джейкоб Миддлтон, Мэтт Болди)
49:48
Мэтт Болди
50:37
Джейк Нейберс
(Роберт Томас, Павел Бучневич)
53:44
Юнас Бродин
(Джаред Сперджен, Маркус Юханссон)
58:37
Кирилл Капризов
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь