«Вся лига охотится за тобой, братишка». Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы

В ночь с 21 на 22 ноября, когда «Кэпиталз» проводили матч с «Колорадо», из стана столичной команды пришли неприятные новости о здоровье Александра, получившего травму в игре с «Ютой». Сначала появилась информация, что Овечкин вернется на лед «в ближайшие недели», но она оказалась не совсем точной.