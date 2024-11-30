«Миннесота» победила «Чикаго» в матче НХЛ. Капризов сделал голевую передачу

«Миннесота» занимает второе место в Центральном дивизионе, команда набрала 34 очка в 23 матчах. «Чикаго», также выступающий в Центральном дивизионе, идет на последнем, восьмом месте с 18 очками после 23 игр. В следующем матче «Миннесота» примет «Нэшвилл» 1 декабря, «Чикаго» в этот же день дома сыграет с «Коламбусом».