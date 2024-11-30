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«Миннесота» победила «Чикаго» в матче НХЛ. Капризов сделал голевую передачу

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. «Миннесота» дома со счетом 3:2 обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Марко Росси (31-я минута), Джаред Спёрджон (31, 38). У «Чикаго» отличился Райан Донато (3, 26).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей. На счету россиянина 14 голов и 22 голевые передачи в 22 матчах текущего сезона. Капризов провел 300-й матч в НХЛ и набрал 366-е очко (174 гола + 192 голевые передачи).

«Миннесота» занимает второе место в Центральном дивизионе, команда набрала 34 очка в 23 матчах. «Чикаго», также выступающий в Центральном дивизионе, идет на последнем, восьмом месте с 18 очками после 23 игр. В следующем матче «Миннесота» примет «Нэшвилл» 1 декабря, «Чикаго» в этот же день дома сыграет с «Коламбусом».

Миннесота
3:2
0:1, 3:1, 0:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
29.11.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Джон Хайнс
Люк Ричардсон
Вратари
Марк-Андре Флери
Петр Мразек
1-й период
02:23
Райан Донато
(Тайлер Бертуцци)
2-й период
24:52
Зак Богосян
25:43
Райан Донато
(Алекс Власик, Коннор Бедард)
30:22
Марко Росси
(Маркус Юханссон, Кирилл Капризов)
30:39
Джаред Сперджен
(Мэтт Болди, Юэль Эрикссон Эк)
32:17
Райан Хартман
37:33
Джаред Сперджен
(Юэль Эрикссон Эк, Маркус Фолиньо)
3-й период
42:27
Командный штраф
48:38
Райан Донато
55:50
Коннор Мерфи
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Чикаго
НХЛ: таблица и календарь