«Миннесота» победила «Чикаго» в матче НХЛ. Капризов сделал голевую передачу

В составе победителей шайбы забросили Марко Росси (31-я минута), Джаред Спёрджон (31, 38). У «Чикаго» отличился Райан Донато (3, 26).
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей. На счету россиянина 14 голов и 22 голевые передачи в 22 матчах текущего сезона. Капризов провел 300-й матч в НХЛ и набрал 366-е очко (174 гола + 192 голевые передачи).
«Миннесота» занимает второе место в Центральном дивизионе, команда набрала 34 очка в 23 матчах. «Чикаго», также выступающий в Центральном дивизионе, идет на последнем, восьмом месте с 18 очками после 23 игр. В следующем матче «Миннесота» примет «Нэшвилл» 1 декабря, «Чикаго» в этот же день дома сыграет с «Коламбусом».