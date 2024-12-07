Журова ответила Гашеку на слова о долге перед Украиной

«Это уже совсем наезд. Это перебор. Он уже сам себя так настроил, что это превратилось в супергипертрофированное русофобское настроение», — заявила Журова. Она посчитала, что международные федерации в состоянии самостоятельно решить, перед кем им отчитываться.