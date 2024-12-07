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Капризов набрал три очка в матче НХЛ с «Анахаймом» и вновь возглавил гонку бомбардиров

В активе форварда «Миннесоты» 42 очка в текущем сезоне.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. «Миннесота» обыграла «Анахайм» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Марко Росси (25-я минута), Мэтт Болди (29, 31), Кирилл Капризов (42) и Яков Тренин (59), для которого этот гол стал первым в сезоне, у проигравших отличился Брок Макгинн (57).

Капризов также отметился двумя голевыми передачами, он вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона, в его активе 42 очка (17 голов + 25 голевых передач) в 25 матчах. Российский форвард опережает нападающего «Каролины» Мартина Нечаса (41 очко) и форварда «Колорадо» Натана Маккиннона (40).

«Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона и всей лиги, команда набрала 40 очков в 26 играх. «Анахайм» идет на последнем, восьмом месте в Тихоокеанском дивизионе с 23 очками после 25 встреч.

В следующем матче «Миннесота» на выезде сыграет с «Лос-Анджелесом» 8 декабря, «Анахайм» 10 декабря проведет выездной матч против «Монреаля».

Анахайм
1:5
0:0, 0:3, 1:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
7.12.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 15171 зритель
Главные тренеры
Грег Кронин
Джон Хайнс
Вратари
Джон Гибсон
(Джон Гибсон)
Филип Густавссон
2-й период
24:04
Дрю Хеллесон
24:22
Марко Росси
(Джаред Сперджен, Кирилл Капризов)
28:03
Марко Росси
(Брок Фэйбер, Мэтт Болди)
30:51
Мэтт Болди
(Марко Росси, Кирилл Капризов)
31:37
Фрэнк Ватрано
31:37
Фрэнк Ватрано
31:37
Брок Фэйбер
39:19
Фрэнк Ватрано
3-й период
41:21
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Маркус Фолиньо)
44:00
Марат Хуснутдинов
56:37
Брок Макгинн
(Кэм Фаулер, Бретт Лисон)
56:44
Райан Хартман
58:43
Яков Тренин
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Анахайм
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь