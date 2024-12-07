Капризов набрал три очка в матче НХЛ с «Анахаймом» и вновь возглавил гонку бомбардиров

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. «Миннесота» обыграла «Анахайм» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Марко Росси (25-я минута), Мэтт Болди (29, 31), Кирилл Капризов (42) и Яков Тренин (59), для которого этот гол стал первым в сезоне, у проигравших отличился Брок Макгинн (57).
Капризов также отметился двумя голевыми передачами, он вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона, в его активе 42 очка (17 голов + 25 голевых передач) в 25 матчах. Российский форвард опережает нападающего «Каролины» Мартина Нечаса (41 очко) и форварда «Колорадо» Натана Маккиннона (40).
«Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона и всей лиги, команда набрала 40 очков в 26 играх. «Анахайм» идет на последнем, восьмом месте в Тихоокеанском дивизионе с 23 очками после 25 встреч.
В следующем матче «Миннесота» на выезде сыграет с «Лос-Анджелесом» 8 декабря, «Анахайм» 10 декабря проведет выездной матч против «Монреаля».