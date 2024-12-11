«Он как бык»: Овечкин близок к возвращению. Америка готовится к его рекорду

Александр Овечкин продолжает восстановление после серьезной травмы левой ноги, которую он получил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты». В той игре в Солт-Лейк Сити российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» отметился двумя заброшенными шайбами и даже претендовал на хет-трик (потенциально второй подряд в текущем сезоне), но в третьем периоде с ним столкнулся канадский форвард хозяев Джек Макбэйн, после чего Ови досрочно завершил свое участие в матче. Спустя несколько дней 39-летнему форварду был диагностирован перелом малоберцовой кости.
«Я позвонил ему, пообщался, пожелал Александру здоровья и быстрейшего восстановления. Он — красавец в этом году. Просто потрясающе начал сезон. Много зависит от врачей, как он восстановится, повлияет ли травма на дальнейшую игру Саши. Все-таки травма серьезная. Давайте пожелаем Александру удачи, и чтобы врачи над ним поколдовали так, чтобы он успешно вернулся в строй», — комментировал для РИА Новости ситуацию президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Несмотря на всю серьезность травмы, реабилитация Овечкина после этого повреждения поражает и восхищает. Злополучный матч с «Ютой» случился еще 18 ноября (по московскому времени — 19 ноября), однако специальный ботинок, который носят при переломах, Александр надевал лишь в тот самый вечер.
С тех пор россиянин неоднократно появлялся на публике и выглядел таким бодрым, позитивным и сильным, будто никакого перелома он не получал: сопровождал «Вашингтон» на последующих матчах и передвигался самостоятельно без какой-либо помощи. Уже 2 декабря Александр Михайлович встал на коньки и приступил к тренировкам на льду. Спустя всего лишь две недели после получения травмы! И это при том, что диагноз и сроки восстановления Ови узнал далеко не сразу.
И если 2 декабря российский форвард занимался, что называется, налегке, то через пару дней он приступил к занятиям в полноценной хоккейной экипировке, которая в среднем весит 15 килограммов. Естественно, Александр был одет в свитер, сигнализирующий об ограничении силового контакта. Катание на льду Овечкин отрабатывает регулярно и постепенно увеличивает продолжительность своих тренировок. Например, 9 декабря лидер «столичных» провел на площадке порядка 20 минут.
Как сообщил американским журналистам главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери, перед тем, как приступить к тренировкам в общей группе, Александру необходимо сделать несколько упражнений с шайбой.
Сыграет ли Овечкин до конца года?
Изначально срок восстановления Александра Овечкина после перелома ноги был рассчитан от четырех до шести недель. Почти три из них с момента объявления «Вашингтона» о степени серьезности и характере травмы российского голеадора, уже прошли. С учетом уникальности здоровья и физической силы Ови и скорости, с которой восстанавливается Овечкин, до его возвращения в состав команды будто бы осталось совсем немного. При этом представители «Вашингтона» и стороны хоккеиста просят общественность не торопить события и акцентируют свое внимание на важности не форсировать ход подготовки Александра Михайловича.
- «Его катание на льду — часть программы его восстановления, часть этого прогресса. В плане сроков ничего нового. Возвращение Овечкина еще так далеко, что, честно говоря, я даже не думаю об этом и не питаю особых надежд о том, что он восстановится раньше. Когда он начнет кататься вместе с другими игроками, тогда мы будем думать», — говорил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
- «Восстановление идет по плану, пока все неплохо. Рано говорить о конкретных датах», — заявил РИА Новости российский представитель хоккеиста Глеб Чистяков, которого в СМИ принято называть агентом Овечкина (хотя у самого Александра агента нет в принципе).
- «Ови всегда говорил нам: “Я не хочу просто побить рекорд. Я хочу, чтобы у нас была хорошая команда, и тогда я смогу побить рекорд”. Вы могли заметить, что он действительно страстно желал сделать это, потому что команда играла очень хорошо. Будет интересно, когда он вернется. У него, вероятно, еще есть две или три недели на восстановление. Я не хочу, чтобы он торопился», — конкретизировал владелец «Кэпиталз» и ярый поклонник таланта Овечкина Тед Леонсис.
Но если изначально это казалось нереальным и чем-то из области фантастики, то сейчас возвращение Александра в строй до конца календарного года видится вполне реальным развитием событий. До января 2025-го у «Вашингтона» запланировано еще десять матчей: против «Коламбус Блю Джекетс», «Баффало Сейбрз», «Даллас Старз», «Чикаго Блэкхокс», «Каролины Харрикейнз», «Лос-Анджелес Кингз», «Бостон Брюинз», «Торонто Мейпл Лифс», «Детройт Ред Уингз» и еще раз с «Бостоном». Вторая встреча «Кэпиталз» с «Брюинз» пройдет в момент, когда вся Москва будет делать последние приготовления к встрече Нового года. Если Овечкин вернется к этому времени, то сделает прекрасный подарок всем российским фанатам хоккея.
Что касается текущих выступлений «Кэпс», то «столичные» быстро адаптировались и научились побеждать без своего капитана. Проиграв первые два подряд матча с момента попадания Овечкина в список травмированных, «Вашингтон» оформил четырех матчевую победную серию. Всего же на данный момент у подопечных Спенсера Карбери шесть побед (одна из которых — в овертайме) в девяти матчах без участия в них Александра Михайловича при трех поражениях (одно из них — в овертайме) и лидерство в турнирных таблицах Столичного дивизиона и Восточной конференции. Для сравнения: до сезона-2024/25 «Кэпиталз» без Овечкина в рамках чемпионатов лиги добыли лишь 26 побед, потерпев 28 поражений и еще пять раз уступив за пределами основного времени.
НХЛ готовится к моменту, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Проблемы со здоровьем никогда не наступают вовремя, но травма Александра Овечкина уж совсем оказалась не к месту. 39-летний россиянин здорово начал сезон, в первых 18 матчах чемпионата набрав 25 очков и забросив 15 шайб. На протяжении некоторого времени капитан «Вашингтона» единолично возглавлял снайперский зачет текущего розыгрыша «регулярки» и шел с сумасшедшим темпом 0,83 гола за игру. Сохраняя этот темп, Овечкин мог догнать и обойти Уэйна Гретцки по голам за всю историю чемпионатов НХЛ уже в январе-феврале. На данный момент отставание Ови от прославленного канадца составляет 26 шайб.
Ввиду травмы уже нет уверенности в том, что Овечкин станет рекордсменом лиги в нынешнем сезоне. Но зато никто из здравомыслящих людей нисколько не сомневается, что Гретцки россиянин точно превзойдет. В том числе и сам Величайший, и руководство НХЛ. Это только вопрос времени. По информации Daily Faceoff, лига уже сейчас готовит и разрабатывает сценарий мероприятий, посвященных Овечкину. Отмечается, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и лично Уэйн Гретцки будут следовать за «Вашингтоном» и посещать каждый матч «столичных», когда Александра от рекордной отметки будут отделять пять голов. В момент же, когда россиянин забросит историческую 895-ю шайбу, матч будет немедленно прерван для проведения торжественной церемонии с участием Беттмэна, Гретцки и, собственно, самого Ови.
«Овечкин как бык. Его бросок все так же хорошо. Он великолепен в этом сезоне, и я знаю, насколько тяжело дается игра в таком возрасте. Это становится все труднее и труднее, но он держится. Молодец. То, что делает Ови, — это невероятно, замечательно и здорово для хоккея. Но что еще важнее, так это то, что его команда играет очень хорошо в этом сезоне. Забивать голы — это одно, но когда ты выигрываешь, это делает хоккей еще более увлекательным. Надеюсь, я буду там, чтобы пожать ему руку в том матче, когда он побьет рекорд», — в очередной раз восхитился Овечкиным Гретцки.
Великая погоня обязательно продолжится. Это произойдет совсем скоро. Как говорил Ови: «Русская машина никогда не ломается». Она лишь иногда встает на недолгий ремонт.
Андрей Сенченко