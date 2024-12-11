«Он как бык»: Овечкин близок к возвращению. Америка готовится к его рекорду

«Овечкин как бык. Его бросок все так же хорошо. Он великолепен в этом сезоне, и я знаю, насколько тяжело дается игра в таком возрасте. Это становится все труднее и труднее, но он держится. Молодец. То, что делает Ови, — это невероятно, замечательно и здорово для хоккея. Но что еще важнее, так это то, что его команда играет очень хорошо в этом сезоне. Забивать голы — это одно, но когда ты выигрываешь, это делает хоккей еще более увлекательным. Надеюсь, я буду там, чтобы пожать ему руку в том матче, когда он побьет рекорд», — в очередной раз восхитился Овечкиным Гретцки.