Кинэн рассказал, что хотел взять Овечкина в свою команду в НХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Майк Кинэн хотел в свое время взять российского форварда Александра Овечкина во «Флориду» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Овечкин был выбран на драфте НХЛ в 2004 году «Вашингтоном» под первым номером.
«Всем действительно нет дела до его национальности. Он гениальный игрок — это важно. Когда я был генеральным менеджером “Флориды” и Алекс вышел на драфт, я пытался его заполучить, — сказал Кинэн. — Мы даже устроили проверку в НХЛ касательно его возраста. Мне казалось, его возраст не соответствует заявленному (смеется). Но в Северной Америке действительно все равно, какой ты национальности. Все наслаждаются игрой Ови, его достижениями и не обращают внимания, что он русский».
Овечкину осталось забить 26 голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 868 шайб, в активе канадца — 894.
«Это зависит от здоровья. Постучим по дереву. Сейчас же он получил травму. Но если будет здоров, то сумеет превзойти Гретцки. Но давайте подождем. Давайте не спешить раньше времени», — отметил он.