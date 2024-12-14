Кинэн рассказал, что хотел взять Овечкина в свою команду в НХЛ

«Всем действительно нет дела до его национальности. Он гениальный игрок — это важно. Когда я был генеральным менеджером “Флориды” и Алекс вышел на драфт, я пытался его заполучить, — сказал Кинэн. — Мы даже устроили проверку в НХЛ касательно его возраста. Мне казалось, его возраст не соответствует заявленному (смеется). Но в Северной Америке действительно все равно, какой ты национальности. Все наслаждаются игрой Ови, его достижениями и не обращают внимания, что он русский».