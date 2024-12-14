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Овечкин провел первую тренировку с командой после перелома

Капитан «Вашингтона» получил травму 19 ноября.

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин провел первую тренировку с командой после перелома малоберцовой кости. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила журналистка Самми Силбер.

Отмечается, что россиянин работает на льду без контакта.

19 ноября Овечкин получил перелом малоберцовой кости в третьем периоде встречи против «Юты» (6:2) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. В том матче россиянин оформил дубль, днем ранее в игре с «Вегасом» (5:2) он сделал хет-трик.

Овечкину осталось забить 26 голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 868 голов, у канадца — 894.

Вашингтон
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