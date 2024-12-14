Овечкин провел первую тренировку с командой после перелома

19 ноября Овечкин получил перелом малоберцовой кости в третьем периоде встречи против «Юты» (6:2) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. В том матче россиянин оформил дубль, днем ранее в игре с «Вегасом» (5:2) он сделал хет-трик.