ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин провел первую тренировку с командой после перелома малоберцовой кости. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила журналистка Самми Силбер.
Отмечается, что россиянин работает на льду без контакта.
19 ноября Овечкин получил перелом малоберцовой кости в третьем периоде встречи против «Юты» (6:2) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. В том матче россиянин оформил дубль, днем ранее в игре с «Вегасом» (5:2) он сделал хет-трик.
Овечкину осталось забить 26 голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 868 голов, у канадца — 894.