Овечкин поехал с «Вашингтоном» на выездные матчи НХЛ

Столичный клуб проведет две гостевые встречи с клубами «Даллас Старз» (в ночь на 17 декабря по московскому времени) и «Чикаго Блэкхокс» (в ночь на 18 декабря). Овечкин не примет участие в матчах, но проведет утреннюю раскатку с остальной командой в Далласе, а на следующее утро выйдет на тренировку с резервистами в Чикаго. Ближайшая полноценная тренировка «Кэпиталз» состоится в четверг по местному времени.