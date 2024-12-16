Овечкин поехал с «Вашингтоном» на выездные матчи НХЛ

Столичный клуб проведет две гостевые встречи с клубами «Даллас Старз» (в ночь на 17 декабря по московскому времени) и «Чикаго Блэкхокс» (в ночь на 18 декабря). Овечкин не примет участие в матчах, но проведет утреннюю раскатку с остальной командой в Далласе, а на следующее утро выйдет на тренировку с резервистами в Чикаго. Ближайшая полноценная тренировка «Кэпиталз» состоится в четверг по местному времени.
Ранее Овечкин, восстанавливающийся после травмы, более недели проводил индивидуальные тренировки на льду, а в среду провел бросковую тренировку. В субботу капитан команды впервые провел первое занятие вместе с хоккеистами «Вашингтона». Во время тренировки россиянин был в специальном свитере синего цвета, исключающем контакты. У Овечкина был диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги, который он получил 19 ноября. Отмечалось, что капитан «Вашингтона» пропустит от четырех до шести недель.
Травма 39-летнего Овечкина прервала на время его погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Забросив 15 шайб в 18 матчах сезона, россиянин довел общее количество голов до 868 и приблизился к достижению Гретцки, на счету которого 894 шайбы.