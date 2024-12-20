Овечкин вот-вот осчастливит Америку и Россию! Даже в «пенсионном» возрасте он залечил перелом в кратчайшие сроки

«Следующий шаг — это одобрение на участие в некоторых упражнениях, где есть сопротивление и контакт. И даже если это случится на одной из предматчевых тренировок, у нас есть еще несколько сценариев, в которых мы можем вовлечь его в процесс просто для того, чтобы убедиться, что с ним все хорошо и он чувствует себя комфортно. Затем в субботу у нас будет тренировочный день, так что есть еще пара дней, дать ему шанс [провести полную контактную тренировку]», — продолжил Карбери.