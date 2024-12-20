Овечкин вот-вот осчастливит Америку и Россию! Даже в «пенсионном» возрасте он залечил перелом в кратчайшие сроки

Действительно прекрасные новости поступают из-за океана. Александр Овечкин совсем близок к возвращению на лед. Последнюю неделю все предполагали, когда же Александр наконец будет готов сыграть после травмы. Напомним, 19 ноября в матче против «Юты» Ови получил повреждение, которое после дополнительного обследования оказалось переломом малоберцовой кости. Изначальными сроками восстановления были заявлены 4−6 недель.
Появлялись различные предположения о том, когда же Великий вернется на лед. Одни инсайдеры сообщали, что после рождественской паузы, другие, что до нее. Сам Александр, по сообщениям его представителя Глеба Чистякова, очень хотел совершить камбэк до Нового года. Так и случится. Об этом сообщил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после тренировки в четверг, которую Александр Овечкин провел с командой, но все еще в бесконтактном джерси.
Карбери рассказал журналистам, что Александр может сыграть еще перед рождественской паузой, которая продлится в период с 25 по 27 декабря. До этого перерыва в чемпионате НХЛ у «Вашингтона» еще три матча — в ночь на 21 декабря домашняя игра с «Каролина Харрикейнз», в ночь на 23 декабря домашняя встреча с «Лос-Анджелес Кингз» и в ночь на 24 выездной матч с «Бостон Брюинз». Против «Каролины» Александр точно не сыграет, а вот в одной из двух других вполне может.
«Завтра он не сыграет, а потом мы посмотрим, как пройдут следующие 48 часов, и посмотрим, есть ли у него шансы сыграть в одном из матчей, в Лос-Анджелесе или Бостоне», — сказал Карбери.
Сначала Ови нужно провести несколько контактных тренировок, но на проведение таких занятий, как и на участие в матче, нужно одобрение врачей. А как говорил владелец команды, торопиться в этом вопросе никто не хочет.
«Следующий шаг — это одобрение на участие в некоторых упражнениях, где есть сопротивление и контакт. И даже если это случится на одной из предматчевых тренировок, у нас есть еще несколько сценариев, в которых мы можем вовлечь его в процесс просто для того, чтобы убедиться, что с ним все хорошо и он чувствует себя комфортно. Затем в субботу у нас будет тренировочный день, так что есть еще пара дней, дать ему шанс [провести полную контактную тренировку]», — продолжил Карбери.
Если же все-таки сыграть до рождественской паузы Александру не дадут, то между ней и Новым годом у «Вашингтона» будет три встречи, в которых Ови сможет выйти на лед, как и хотел. 29 декабря в 03:00 по Москве — выездной матч с «Торонто Мейпл Лифс», 30 декабря в 01:00 по Москве — гостевая игра с «Детройт Ред Уингз», а 31 декабря в 20:00 по Москве домашний матч с «Бостон Брюинз».
«Не собираюсь давать никакие проценты или еще чего-то в этом роде. Но он очень близок [к возвращению]», — закончил Карбери.
Получается, что восстановление Овечкина проходит в четко установленные сроки, вне зависимости, сыграет Великий до паузы или после нее. При худших раскладах Ови должен был вернуться только в новом календарном году, но, как мы видим, этого не случилось. Организм у Русской Машины действительно удивительный, мало кто мог бы похвастаться такой скоростью восстановления в таком возрасте.
До конца регулярного чемпионата у Овечкина будет более 40 матчей, этого вполне может хватить, чтобы побить снайперский рекорд НХЛ всех времен в этом сезоне. До повторения достижения Гретцки — 26 голов, до установления рекорда Александра Овечкина — 27. Гари Беттмэн и Уэйн Гретцки уже готовы следовать за Ови по пятам, а лига во всю готовит церемонию чествования Великого.
Автор: Надежда Тонконог