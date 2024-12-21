«Миннесота» проиграла «Юте» в матче НХЛ. У Капризова и Сергачева по результативному пасу

«Торонто» на выезде одолел «Баффало» (6:3), для хозяев это поражение стало 12-м подряд. «Монреаль» на чужом льду справился с «Детройтом» (4:3), «Флорида» в родных стенах оказалась сильнее «Сент-Луиса» (2:1 ОТ), у домашней команды ворота защищал Сергей Бобровский, ставший второй звездой встречи с 26 отраженными бросками. «Вашингтон» дома переиграл «Каролину» (3:1), у гостей 19 сейвов совершил голкипер Петр Кочетков. «Колорадо» на выезде одержал победу над «Анахаймом» (4:2), форвард гостей Валерий Ничушкин набрал 2 очка (1+1).