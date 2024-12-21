«Миннесота» проиграла «Юте» в матче НХЛ. У Капризова и Сергачева по результативному пасу

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. «Миннесота» со счетом 1:2 уступила «Юте» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Гюнтер (12-я и 51-я минуты). У проигравших отличился Матс Цуккарелло (11). Россияне Кирилл Капризов и Михаил Сергачев, выступающие за «Миннесоту» и «Юту» соответственно, записали на свой счет по результативной передаче. Сергачев стал участником победного гола.
Капризов вернулся в тройку лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ, на его счету 49 очков (22 гола + 27 передач). Россиянина опережают канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон (52; 13+39) и форвард сборной Германии Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (50; 23+27). Также 49 очков в активе нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, который в текущем регулярном чемпионате забросил 14 шайб и 35 раз помог отличиться партнерам по команде.
«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 44 очками после 33 матчей, «Юта» идет пятой, набрав 37 очков по итогам 32 игр. В следующей встрече «Миннесота» 22 декабря сыграет в гостях против «Виннипега», «Юта» в этот же день примет «Анахайм».
В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Рейнджерс» прервал серию из трех поражений, победив в гостях «Даллас» (3:1). В составе победителей 41 бросок отразил вратарь Игорь Шестеркин, которого признали первой звездой встречи. Нападающий гостей Артемий Панарин сделал результативную передачу, впервые сыграв после повреждения, из-за которого пропустил две последние игры.
«Торонто» на выезде одолел «Баффало» (6:3), для хозяев это поражение стало 12-м подряд. «Монреаль» на чужом льду справился с «Детройтом» (4:3), «Флорида» в родных стенах оказалась сильнее «Сент-Луиса» (2:1 ОТ), у домашней команды ворота защищал Сергей Бобровский, ставший второй звездой встречи с 26 отраженными бросками. «Вашингтон» дома переиграл «Каролину» (3:1), у гостей 19 сейвов совершил голкипер Петр Кочетков. «Колорадо» на выезде одержал победу над «Анахаймом» (4:2), форвард гостей Валерий Ничушкин набрал 2 очка (1+1).