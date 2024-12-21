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«Миннесота» проиграла «Юте» в матче НХЛ. У Капризова и Сергачева по результативному пасу

Капризов вернулся в тройку лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. «Миннесота» со счетом 1:2 уступила «Юте» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 12, 21.12.2024, 4:00
Миннесота
1
Юта
2

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Гюнтер (12-я и 51-я минуты). У проигравших отличился Матс Цуккарелло (11). Россияне Кирилл Капризов и Михаил Сергачев, выступающие за «Миннесоту» и «Юту» соответственно, записали на свой счет по результативной передаче. Сергачев стал участником победного гола.

Капризов вернулся в тройку лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ, на его счету 49 очков (22 гола + 27 передач). Россиянина опережают канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон (52; 13+39) и форвард сборной Германии Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (50; 23+27). Также 49 очков в активе нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, который в текущем регулярном чемпионате забросил 14 шайб и 35 раз помог отличиться партнерам по команде.

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 44 очками после 33 матчей, «Юта» идет пятой, набрав 37 очков по итогам 32 игр. В следующей встрече «Миннесота» 22 декабря сыграет в гостях против «Виннипега», «Юта» в этот же день примет «Анахайм».

В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Рейнджерс» прервал серию из трех поражений, победив в гостях «Даллас» (3:1). В составе победителей 41 бросок отразил вратарь Игорь Шестеркин, которого признали первой звездой встречи. Нападающий гостей Артемий Панарин сделал результативную передачу, впервые сыграв после повреждения, из-за которого пропустил две последние игры.

«Торонто» на выезде одолел «Баффало» (6:3), для хозяев это поражение стало 12-м подряд. «Монреаль» на чужом льду справился с «Детройтом» (4:3), «Флорида» в родных стенах оказалась сильнее «Сент-Луиса» (2:1 ОТ), у домашней команды ворота защищал Сергей Бобровский, ставший второй звездой встречи с 26 отраженными бросками. «Вашингтон» дома переиграл «Каролину» (3:1), у гостей 19 сейвов совершил голкипер Петр Кочетков. «Колорадо» на выезде одержал победу над «Анахаймом» (4:2), форвард гостей Валерий Ничушкин набрал 2 очка (1+1).

Даллас
1:3
1:2, 0:0, 0:1
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
21.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Питер Лавиолетт
Вратари
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер, Джейк Эттингер, Джейк Эттингер)
Игорь Шестеркин
1-й период
01:46
Роопе Хинтц
(Нильс Лундквист, Джейсон Робертсон)
09:19
Мика Зибанежад
10:44
Райлли Смит
15:20
Винс Трочек
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
16:17
Урхо Вааканайнен
19:28
Командный штраф
2-й период
21:50
Мэйсон Марчмент
25:47
Нильс Лундквист
28:41
Лиан Биксель
34:26
Райан Линдгрен
38:04
Крис Крайдер
3-й период
43:39
Филип Хытил
47:13
Роопе Хинтц
47:13
Мэтт Ремпе
47:13
Мэтт Ремпе
47:13
Мэтт Ремпе
57:54
Крис Крайдер
(Уилл Куилль, Винс Трочек)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
29
7
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Юта
Рейнджерс
Даллас
НХЛ: таблица и календарь