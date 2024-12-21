Вратаря «Рейнджерс» Шестеркина признали первой звездой дня в НХЛ

Второй звездой стал американский голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен, совершивший 24 сейва в домашнем матче с «Каролиной» (3:1). Третьей звездой признали канадского голкипера Мэтта Мюррея из «Торонто», который в гостевом матче против «Баффало» (6:3) отразил 24 броска. Для вратаря это была первая встреча в НХЛ с марта 2023 года.