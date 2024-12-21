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Вратаря «Рейнджерс» Шестеркина признали первой звездой дня в НХЛ

В гостевом матче регулярного чемпионата против «Далласа» россиянин отразил 41 бросок и помог команде прервать серию из трех поражений.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В гостевом матче регулярного чемпионата против «Далласа» (3:1) Шестеркин отразил 41 бросок и помог команде прервать серию из трех поражений.

Второй звездой стал американский голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен, совершивший 24 сейва в домашнем матче с «Каролиной» (3:1). Третьей звездой признали канадского голкипера Мэтта Мюррея из «Торонто», который в гостевом матче против «Баффало» (6:3) отразил 24 броска. Для вратаря это была первая встреча в НХЛ с марта 2023 года.

Даллас
1:3
1:2, 0:0, 0:1
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
21.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Питер Лавиолетт
Вратари
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер, Джейк Эттингер, Джейк Эттингер)
Игорь Шестеркин
1-й период
01:46
Роопе Хинтц
(Нильс Лундквист, Джейсон Робертсон)
09:19
Мика Зибанежад
10:44
Райлли Смит
15:20
Винс Трочек
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
16:17
Урхо Вааканайнен
19:28
Командный штраф
2-й период
21:50
Мэйсон Марчмент
25:47
Нильс Лундквист
28:41
Лиан Биксель
34:26
Райан Линдгрен
38:04
Крис Крайдер
3-й период
43:39
Филип Хытил
47:13
Роопе Хинтц
47:13
Мэтт Ремпе
47:13
Мэтт Ремпе
47:13
Мэтт Ремпе
57:54
Крис Крайдер
(Уилл Куилль, Винс Трочек)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
29
7
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Даллас
НХЛ: таблица и календарь