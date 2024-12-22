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«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Торонто» в НХЛ. Цыплаков забросил седьмую шайбу в сезоне

Россиянин находится на четвертом месте в списке бомбардиров среди новичков.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Торонто» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Максим Цыплаков (2-я минута), Бо Хорват (5), Жан-Габриэль Пажо (17), Джордж Исайя (46), Ноа Добсон (51), Мэттью Барзал (58), у проигравших — Вильям Нюландер (13, 26), Бобби Макмэнн (54).

Гол для Цыплакова, который перешел в «Айлендерс» из «Спартака» в мае, стал седьмым в его дебютном сезоне в НХЛ, всего на его счету 19 очков по системе «гол + пас» (7 + 12). Россиянин находится на четвертом месте в списке бомбардиров среди новичков, отставая от первого номера драфта Маклина Селебрини из «Сан-Хосе» на четыре балла. Две голевые передачи отдал защитник «Айлендерс» Александр Романов, вратарь гостей Илья Сорокин отразил 26 бросков.

«Айлендерс» занимают предпоследнее, седьмое место место в Столичном дивизионе, в 34 матчах набрав 33 очка. «Торонто» лидирует в Атлантическом дивизионе, в 34 играх набрав 44 очка. В следующем матче «Айлендерс» примут 24 декабря «Баффало», «Торонто» в этот же день — «Виннипег».

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 12-ю шайбу в сезоне в выездном матче с «Филадельфией» (4:5 в овертайме). В эпизоде с голом ему ассистировали форвард Дмитрий Воронков и защитник Иван Проворов, Воронков отметился еще одним голевым пасом. Девятый гол в сезоне забил форвард «Виннипега» Владислав Наместников в домашней игре с «Миннесотой» (5:0), гости потерпели четвертое поражение подряд.

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 39 бросков в выездном матче с «Эдмонтоном» (2:3 в овертайме). Это третья игра в сезоне 22-летнего голкипера и первая в декабре. В трех матчах Аскаров одержал одну победу.

Торонто
3:6
1:3, 1:0, 1:3
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
22.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18912 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Патрик Руа
Вратари
Джозеф Уолл
Илья Сорокин
1-й период
01:47
Максим Цыплаков
(Бо Хорват, Симон Хольмстрем)
04:48
Бо Хорват
(Александр Романов)
12:29
Вильям Нюландер
(Оливер Экман-Ларссон, Джон Таварес)
16:08
Жан-Габриэль Пажо
(Александр Романов, Андерс Ли)
2-й период
25:43
Вильям Нюландер
(Давид Кампф, Мэттью Найз)
3-й период
45:23
Исайя Джордж
(Энтони Дюклер, Скотт Мэйфилд)
50:36
Ноа Добсон
(Симон Хольмстрем, Бо Хорват)
53:49
Бобби Макманн
(Джейк Маккейб, Митчелл Марнер)
57:40
Мэтью Барзал
(Андерс Ли)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торонто
Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь