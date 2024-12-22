«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Торонто» в НХЛ. Цыплаков забросил седьмую шайбу в сезоне

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Торонто» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Максим Цыплаков (2-я минута), Бо Хорват (5), Жан-Габриэль Пажо (17), Джордж Исайя (46), Ноа Добсон (51), Мэттью Барзал (58), у проигравших — Вильям Нюландер (13, 26), Бобби Макмэнн (54).
Гол для Цыплакова, который перешел в «Айлендерс» из «Спартака» в мае, стал седьмым в его дебютном сезоне в НХЛ, всего на его счету 19 очков по системе «гол + пас» (7 + 12). Россиянин находится на четвертом месте в списке бомбардиров среди новичков, отставая от первого номера драфта Маклина Селебрини из «Сан-Хосе» на четыре балла. Две голевые передачи отдал защитник «Айлендерс» Александр Романов, вратарь гостей Илья Сорокин отразил 26 бросков.
«Айлендерс» занимают предпоследнее, седьмое место место в Столичном дивизионе, в 34 матчах набрав 33 очка. «Торонто» лидирует в Атлантическом дивизионе, в 34 играх набрав 44 очка. В следующем матче «Айлендерс» примут 24 декабря «Баффало», «Торонто» в этот же день — «Виннипег».
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 12-ю шайбу в сезоне в выездном матче с «Филадельфией» (4:5 в овертайме). В эпизоде с голом ему ассистировали форвард Дмитрий Воронков и защитник Иван Проворов, Воронков отметился еще одним голевым пасом. Девятый гол в сезоне забил форвард «Виннипега» Владислав Наместников в домашней игре с «Миннесотой» (5:0), гости потерпели четвертое поражение подряд.
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 39 бросков в выездном матче с «Эдмонтоном» (2:3 в овертайме). Это третья игра в сезоне 22-летнего голкипера и первая в декабре. В трех матчах Аскаров одержал одну победу.