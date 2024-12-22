«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Торонто» в НХЛ. Цыплаков забросил седьмую шайбу в сезоне

Гол для Цыплакова, который перешел в «Айлендерс» из «Спартака» в мае, стал седьмым в его дебютном сезоне в НХЛ, всего на его счету 19 очков по системе «гол + пас» (7 + 12). Россиянин находится на четвертом месте в списке бомбардиров среди новичков, отставая от первого номера драфта Маклина Селебрини из «Сан-Хосе» на четыре балла. Две голевые передачи отдал защитник «Айлендерс» Александр Романов, вратарь гостей Илья Сорокин отразил 26 бросков.