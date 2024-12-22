Провал «Миннесоты»: проиграли четвертый матч подряд, Капризов только толкался

Нынешний сезон может стать самым успешным для «Миннесоты» за всю историю. Команда Кирилла Капризова удачно стартовала в регулярном чемпионате и приятно удивила своей уверенной игрой, которая строится не только на российском даровании. Да, Капризов — безусловно с большим запасом главная звезда «Уайлд», но без надежной обороны, классной игры шведского вратаря Густавссона и глубины в атаке команда бы не поднялась так высоко.