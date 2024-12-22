Провал «Миннесоты»: проиграли четвертый матч подряд, Капризов только толкался

Нынешний сезон может стать самым успешным для «Миннесоты» за всю историю. Команда Кирилла Капризова удачно стартовала в регулярном чемпионате и приятно удивила своей уверенной игрой, которая строится не только на российском даровании. Да, Капризов — безусловно с большим запасом главная звезда «Уайлд», но без надежной обороны, классной игры шведского вратаря Густавссона и глубины в атаке команда бы не поднялась так высоко.
Но без провалов и неудач сложно пройти весь сезон, и нынешняя неделя стала ужасной для «Миннесоты». «Дикари» проиграли все четыре матча в основное время с общим счетом 4:16, а квинтэссенцией этого провала стала сегодняшняя игра с «Виннипегом» (0:5). «Миннесота» выглядела на удивление инертной в атаке и нанесла всего 19 бросков по воротам Коннора Хеллибака.
Бледно выглядел и Капризов, запомнившийся лишь моментом, когда он вступился за Марко Росси и сцепился с защитником «Виннипега» Диланом Демело. Когда в созидании не получается, можно попробовать и так завести свою команду, так что за характер и боевитость российской звезде тут только плюс.
«Виннипег» же выглядел очень уверенно и своей игрой не оставлял сомнений, что на лед вышли лидеры Западной конференции. «Джетс» планомерно использовали свои моменты, а довершил разгром соперника в третьем периоде Владислав Наместников, забросивший уже девятую шайбу в сезоне. В «Виннипеге» российский центрфорвард явно на своем месте и может добиться многого в этом сезоне.
Проблемы «Миннесоты» же отчасти можно списать на травмы: сегодня ворота защищал Уоллстедт из фарм-клуба (Густавссон травмирован), приходится обходиться без ключевого защитника Мидлтона и двух основных центров Эрикссона Эка и Тренина. Возможно, когда они вернутся в строй, команда снова начнет подъем.
Артур Хайруллин