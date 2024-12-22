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Провал «Миннесоты»: проиграли четвертый матч подряд, Капризов только толкался

Неудачная неделя «Уайлд».

Источник: Reuters

Нынешний сезон может стать самым успешным для «Миннесоты» за всю историю. Команда Кирилла Капризова удачно стартовала в регулярном чемпионате и приятно удивила своей уверенной игрой, которая строится не только на российском даровании. Да, Капризов — безусловно с большим запасом главная звезда «Уайлд», но без надежной обороны, классной игры шведского вратаря Густавссона и глубины в атаке команда бы не поднялась так высоко.

Но без провалов и неудач сложно пройти весь сезон, и нынешняя неделя стала ужасной для «Миннесоты». «Дикари» проиграли все четыре матча в основное время с общим счетом 4:16, а квинтэссенцией этого провала стала сегодняшняя игра с «Виннипегом» (0:5). «Миннесота» выглядела на удивление инертной в атаке и нанесла всего 19 бросков по воротам Коннора Хеллибака.

Бледно выглядел и Капризов, запомнившийся лишь моментом, когда он вступился за Марко Росси и сцепился с защитником «Виннипега» Диланом Демело. Когда в созидании не получается, можно попробовать и так завести свою команду, так что за характер и боевитость российской звезде тут только плюс.

«Виннипег» же выглядел очень уверенно и своей игрой не оставлял сомнений, что на лед вышли лидеры Западной конференции. «Джетс» планомерно использовали свои моменты, а довершил разгром соперника в третьем периоде Владислав Наместников, забросивший уже девятую шайбу в сезоне. В «Виннипеге» российский центрфорвард явно на своем месте и может добиться многого в этом сезоне.

Проблемы «Миннесоты» же отчасти можно списать на травмы: сегодня ворота защищал Уоллстедт из фарм-клуба (Густавссон травмирован), приходится обходиться без ключевого защитника Мидлтона и двух основных центров Эрикссона Эка и Тренина. Возможно, когда они вернутся в строй, команда снова начнет подъем.

Артур Хайруллин

Виннипег
5:0
2:0, 1:0, 2:0
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
22.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 15225 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Джон Хайнс
Вратари
Коннор Хеллибак
Йеспер Валльстедт
1-й период
01:32
Джош Моррисси
06:45
Джон Меррилл
06:51
Николай Элерс
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
07:26
Кирилл Капризов
14:22
Дилан Демело
14:22
Кирилл Капризов
17:54
Морган Бэррон
(Алекс Иафалло, Адам Лаури)
19:05
Колин Миллер
2-й период
25:05
Йеспер Валльстедт
25:19
Нил Пионк
(Коул Перфетти, Нино Нидеррайтер)
34:30
Николай Элерс
39:10
Владислав Наместников
3-й период
42:07
Коул Перфетти
43:50
Брендан Гонс
45:29
Джаред Сперджен
47:36
Владислав Наместников
(Нил Пионк, Коул Перфетти)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
12
5
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег
Миннесота
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