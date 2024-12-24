Панарин отреагировал на разгромное поражение «Рейнджерс» в игре с «Нью-Джерси»

«Такое поражение может быть вызвано многими факторами, но, как я уже говорил ранее, мы испытываем дополнительное давление. Каждый игрок слишком старается и, возможно, недостаточно расслаблен. Я могу обещать, что все в команде хотят побеждать. Все усердно работают, но иногда у нас нет уверенности из-за того, что мы находимся не в том психическом состоянии.



Мы слишком сильно держимся за клюшку прямо сейчас. Если бы мы знали причину плохих результатов, мы бы не оказались там, где находимся сейчас», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.