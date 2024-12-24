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Панарин отреагировал на разгромное поражение «Рейнджерс» в игре с «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о разгромном поражении команды в гостевом матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (0:5).

«Такое поражение может быть вызвано многими факторами, но, как я уже говорил ранее, мы испытываем дополнительное давление. Каждый игрок слишком старается и, возможно, недостаточно расслаблен. Я могу обещать, что все в команде хотят побеждать. Все усердно работают, но иногда у нас нет уверенности из-за того, что мы находимся не в том психическом состоянии.

Мы слишком сильно держимся за клюшку прямо сейчас. Если бы мы знали причину плохих результатов, мы бы не оказались там, где находимся сейчас», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» располагаются на 11-м месте Восточной конференции НХЛ. У них 33 очка после 33 игр.

Нью-Джерси
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
23.12.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Питер Лавиолетт
Вратари
Якоб Маркстрем
Джонатан Куик
1-й период
03:55
Пол Коттер
03:55
Винс Трочек
04:29
Джек Хьюз
(Дуги Хэмилтон, Йеспер Братт)
05:14
Стефан Ноесен
05:14
Тимо Майер
05:14
Артемий Панарин
19:08
Бренден Диллон
19:08
Сэм Кэррик
2-й период
20:25
Доусон Мерсер
22:41
Командный штраф
24:41
Тимо Майер
(Доусон Мерсер, Ондржей Палат)
26:07
Джонатан Ковачевич
26:07
Йонас Зигенталер
26:07
Алексис Лафренье
29:15
Дуги Хэмилтон
29:15
Бретт Берард
30:23
Командный штраф
31:13
Джек Хьюз
(Люк Хьюз, Йеспер Братт)
36:28
Командный штраф
3-й период
48:00
Стефан Ноесен
(Тимо Майер, Нико Хишир)
51:46
Алексис Лафренье
52:35
Доусон Мерсер
(Люк Хьюз, Джек Хьюз)
55:54
Артемий Панарин
Лучшие игроки матча
Статистика
24
Штрафное время
24
4
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь