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Нападающий «Тампы» Кучеров избежал дисквалификации за удар соперника в колено

Форвард получил дисциплинарный штраф до конца игры за фол на хоккеисте «Флориды» Мэттью Ткачуке.

Источник: NHL.com

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будет применять дополнительную дисквалификацию к российскому нападающему «Тампы» Никите Кучерову за фол против американского форварда «Флориды» Мэттью Ткачука. Об этом сообщает портал Hockey Patrol.

Победу в матче, который прошел в ночь на 24 декабря, одержала «Тампа» (4:0). На 17-й минуте встречи Кучеров получил дисциплинарный штраф до конца игры за фол на Ткачуке, который после удара в колено покинул площадку. По ходу матча американец смог вернуться на лед.

Кучерову 31 год, он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды нападающий дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В 2019 году Кучеров получил «Харт трофи». Нападающий является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в составе сборной России (2017, 2019).

«Тампа» идет на четвертой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 40 очков в 32 играх. В следующем матче команда 29 декабря дома сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Тампа-Бэй
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