Нападающий «Тампы» Кучеров избежал дисквалификации за удар соперника в колено

Победу в матче, который прошел в ночь на 24 декабря, одержала «Тампа» (4:0). На 17-й минуте встречи Кучеров получил дисциплинарный штраф до конца игры за фол на Ткачуке, который после удара в колено покинул площадку. По ходу матча американец смог вернуться на лед.