«Это возмутительно!» Реакция Америки на 870-й гол Овечкина в НХЛ

«Некогда казавшийся несокрушимым рекорд НХЛ может пасть уже в сезоне-2024/2025 благодаря голевому мастерству звёзды “Вашингтона” Алекса Овечкина.



Великая восьмёрка находится в шаге от рекорда Уэйна Гретцки по количеству шайб в НХЛ. Овечкин начал этот сезон с 853 голами за карьеру. А сейчас, после того как он забил “Детройту”, на его счету уже 870 шайб.



Алекс ярко стартовал в этой регулярке, забив 15 голов в своих первых 18 матчах. Его бросок, превращающий всё в золото, продолжает работать с конца сезона-2023/2024, когда он оформил 13 шайб в своих последних 17 встречах. С марта прошлого чемпионата Ови забил 35 голов в 35 матчах.



Вернувшись после травмы, нападающий быстро отличился, поразив пустые ворота “Торонто”. На его счету яркая серия, которая позволяет ему в ближайшие недели обойти Гретцки», — написал Лихи.