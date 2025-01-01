Два очка Замулы помогли «Филадельфии» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Шайбы забросили Ник Силер (6-я минута), Райан Полинг (33), Трэвис Конекны (34) и Егор Замула (43), который также стал автором передачи в эпизоде с шайбой Полинга. Всего в активе 24-летнего защитника теперь 9 очков (3 шайбы + 6 передач) в 28 матчах.
Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков и канадский нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, являющиеся претендентами на «Колдер трофи» (приз лучшему новичку сезона) не отметились результативными действиями.
«Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 38 очков в 38 матчах. «Сан-Хосе» потерпел восьмое поражение подряд и идет восьмым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 28 очков после 40 встреч.
В следующем матче «Филадельфия» 3 января в гостях сыграет с «Вегасом», «Сан-Хосе» в этот же день на домашней площадке примет «Тампу».