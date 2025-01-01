«Коламбус» в серии буллитов победил «Каролину» в матче НХЛ. Марченко оформил дубль

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Кирилл Марченко (5-я и 16-я минуты), Дмитрий Воронков (45), победный буллит реализовал Адам Фантилли. У проигравших отличились Тай Смит (10), Джек Рословик (26) и Еспери Котканиеми (39). Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями, но реализовал послематчевый буллит.