«Коламбус» в серии буллитов победил «Каролину» в матче НХЛ. Марченко оформил дубль

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Кирилл Марченко (5-я и 16-я минуты), Дмитрий Воронков (45), победный буллит реализовал Адам Фантилли. У проигравших отличились Тай Смит (10), Джек Рословик (26) и Еспери Котканиеми (39). Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями, но реализовал послематчевый буллит.
На счету Марченко 42 очка (16 шайб + 26 передач) в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ, он является лучшим бомбардиром команды. Воронков в 29 матчах сезона набрал 24 (13+11) очка.
«Коламбус» набрал 38 очков в 38 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Каролина» идет третьей, имея в активе 46 очков после 37 встреч.
В следующем матче «Коламбус» дома примет «Детройт», а «Каролина» в гостях встретится с «Флоридой». Обе встречи пройдут 3 января.