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«Коламбус» в серии буллитов победил «Каролину» в матче НХЛ. Марченко оформил дубль

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. «Коламбус» победил «Каролину» в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Соцсети

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Кирилл Марченко (5-я и 16-я минуты), Дмитрий Воронков (45), победный буллит реализовал Адам Фантилли. У проигравших отличились Тай Смит (10), Джек Рословик (26) и Еспери Котканиеми (39). Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями, но реализовал послематчевый буллит.

На счету Марченко 42 очка (16 шайб + 26 передач) в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ, он является лучшим бомбардиром команды. Воронков в 29 матчах сезона набрал 24 (13+11) очка.

«Коламбус» набрал 38 очков в 38 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Каролина» идет третьей, имея в активе 46 очков после 37 встреч.

В следующем матче «Коламбус» дома примет «Детройт», а «Каролина» в гостях встретится с «Флоридой». Обе встречи пройдут 3 января.

Коламбус
4:3
0:0, 0:0, 0:0
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
1.01.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena
Главные тренеры
Дин Эвасон
Род Бриндамор
Вратари
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Каролина
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