Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард «Колорадо» Ничушкин получил травму в матче НХЛ против «Виннипега»

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипега».

Источник: Reuters

Ничушкин получил повреждение в столкновении с форвардом «Виннипега» Логаном Стэнли, который нанес россиянину удар в голову локтем. После этого Ничушкин не смог продолжить игру и покинул площадку на 36-й минуте встречи.

О сроках восстановления не сообщается. По словам главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара, срок восстановления Ничушкина станет известен после обследования.

29-летний Ничушкин в текущем сезоне набрал 17 очков (11 шайб + 6 передач) в 21 матче. В январе прошлого года россиянин покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ, хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». 14 мая пресс-служба НХЛ сообщила, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам и будет отстранен от матчей на шесть месяцев. В начале ноября он вернулся к тренировкам в общей группе.

Колорадо
5:2
0:0, 0:0, 0:0
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
1.01.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena
Главные тренеры
Джаред Беднар
Скотт Арниел
Вратари
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо
Виннипег
НХЛ: таблица и календарь