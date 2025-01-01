Форвард «Колорадо» Ничушкин получил травму в матче НХЛ против «Виннипега»

Ничушкин получил повреждение в столкновении с форвардом «Виннипега» Логаном Стэнли, который нанес россиянину удар в голову локтем. После этого Ничушкин не смог продолжить игру и покинул площадку на 36-й минуте встречи.
О сроках восстановления не сообщается. По словам главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара, срок восстановления Ничушкина станет известен после обследования.
29-летний Ничушкин в текущем сезоне набрал 17 очков (11 шайб + 6 передач) в 21 матче. В январе прошлого года россиянин покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ, хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». 14 мая пресс-служба НХЛ сообщила, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам и будет отстранен от матчей на шесть месяцев. В начале ноября он вернулся к тренировкам в общей группе.