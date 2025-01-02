Россияне не вошли в число трех лучших игроков декабря в НХЛ

В октябре третьей звездой месяца был признан нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Лучшим игроком декабря стал канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. В 13 матчах он набрал 25 (7 заброшенных шайб + 18 результативных передач) очков. Второй звездой признали немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтона». Нападающий набрал 23 (10 + 13) очка в 24 матчах и стал лучшим снайпером декабря.
Третьей звездой стал шведский вратарь «Нью-Джерси» Якоб Маркстрём. В 10 матчах его команда одержала 8 побед. Голкипер в среднем за игру пропускал 1,3 шайбы, отражая 93,7% бросков по своим воротам. Дважды Маркстрём не пропустил ни одного гола за матч.