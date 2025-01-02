Россияне не вошли в число трех лучших игроков декабря в НХЛ

Третьей звездой стал шведский вратарь «Нью-Джерси» Якоб Маркстрём. В 10 матчах его команда одержала 8 побед. Голкипер в среднем за игру пропускал 1,3 шайбы, отражая 93,7% бросков по своим воротам. Дважды Маркстрём не пропустил ни одного гола за матч.