Сланцы в Кремле, война с Малкиным и нокаут россиянина: все выходки Овечкина

После победы на чемпионате мира 2008 года — первой для России за 15 лет — хоккеистов сборной позвали в Кремль для встречи с президентом Дмитрием Медведевым. Мероприятие было запланировано сразу после прилета команды из Канады, но вот проблема: самолет опоздал на несколько часов, и времени на подготовку у игроков просто не было. Пришлось идти в Кремль в том, в чем летели, а в случае с Овечкиным это была спортивная форма и сланцы.