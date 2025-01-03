«В группе нашлась “крыса”». Стало известно, как видео с матерящимся Овечкиным оказалось в общем доступе

В первый день 2025 года в соцсетях получило активное распространение видео, на котором капитан «Вашингтона», используя мат, подводит итоги победного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1) и поздравляет с Новым годом.
«Мужики, всем привет! Закончили игру, ******* [трахнули], ***** [блин], “Бостон”. Все ******* [зашибись]. Сейчас едем домой, будем праздновать Новый год. Давайте, ребята, самое главное всем здоровья, успехов, быть молодцом. Всех люблю, всех уважаю. На связи. До лета. И самое главное, завтра хорошенечко прийти в себя. Открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться. Давайте, всех с Новым годом! Обнимаю!» — говорит Овечкин.
Теперь стало известно, как в общий доступ попало данное видео.
Овечкин после игры ехал домой и записал новогоднее поздравление знакомым в России, отправив его в закрытую группу в мессенджере, в которой он давно состоял.
«К сожалению, в группе нашлась какая‑то “крыса”, которая слила видео в общий доступ, посчитав его смешным. Когда Саша узнал о вспыхнувшем скандале, то написал: “Спасибо за конфиденциальность” и вышел из группы. Понятно, что его подвели. Он‑то желал добра и говорил искренне, для своих. Очень жаль, что вокруг Овечкина была создана ненужная шумиха», — пишет источник, приближенный к ситуации.