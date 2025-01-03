«В группе нашлась “крыса”». Стало известно, как видео с матерящимся Овечкиным оказалось в общем доступе

«К сожалению, в группе нашлась какая‑то “крыса”, которая слила видео в общий доступ, посчитав его смешным. Когда Саша узнал о вспыхнувшем скандале, то написал: “Спасибо за конфиденциальность” и вышел из группы. Понятно, что его подвели. Он‑то желал добра и говорил искренне, для своих. Очень жаль, что вокруг Овечкина была создана ненужная шумиха», — пишет источник, приближенный к ситуации.