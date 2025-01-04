Овечкин — это нечто! Сначала «привёз» в свои ворота, а потом бахнул 872-й в НХЛ

«Вашингтон» подходил ко встрече в статусе лидера Восточной конференции и третьей команды НХЛ. «Столичные» набирали очки в трёх из четырёх последних матчей. С такой же результативностью шёл и их капитан Александр Овечкин, забивший три гола после травмы.
«Рейнджерс» же только прервали серию из четырёх поражений, но их дела всё ещё были очень плохи. «Синерубашечники» прочно осели внизу конференции и до встречи с «Вашингтоном» опережали идущий на последней строчке «Баффало» лишь на два очка. Ещё и Игорь Шестёркин получил травму, вылетев на длительный срок.
Это, однако, нисколько не помешало «рейнджерам» открыть счёт в матче. «Вашингтон» сам подарил сопернику гол. На седьмой минуте «Рейнджерс» выбросили шайбу из своей зоны. Голкипер «столичных» Логан Томпсон вышел из ворот и в касание отпасовал куда-то вперёд. Как оказалось, прямо на клюшку Крису Крайдеру, который сразу же бросил и попал точно в пустой угол — 1:0!
«Вашингтон» пытался отыграться, но заряженность игроков не всегда шла на пользу команде. На 14-й минуте Овечкин получил две минуты штрафа за удар клюшкой.
«Рейнджерс» не использовали эту возможность, а в конце первого периода и вовсе сами удалились. На предпоследней минуте «столичные» начали розыгрыш и вывели на бросок Джейкоба Чикрана. Защитник бросил — Джонатан Куик сделал сейв, но шайба проползла под ним. Овечкин попытался добить её, но сам оказался в воротах. Шайба продолжила метаться по зоне «Рейнджерс», Чикран вновь бросил — Куик спас! Первым на отскоке, однако, на пятачке оказался Дилан Строум — 1:1!
Второй период начался с атак «Вашингтона». В одной из них Мартин Фехервари получил шайбу у синей линии. Защитник нанёс хороший бросок, а на пятаке отлично сработал Ларс Эллер, подставивший клюшку — 2:1!
В середине второго периода «Кэпиталз» убежали в быструю атаку. Эндрю Манджапане зацепился за шайбу и, обыграв соперника, перевёл на синюю линию Расмусу Сандину. Защитник отдал на левый фланг на Ника Дауда, а тот в касание сделал поперечный пас на Манджапане — и Хлебушек пробил Куика! 3:1.
На 33-й минуте «Рейнджерс» сократили отставание до минимума! По крайней мере, так поначалу показалось. Уильям Борген сделал наброс от синей линии, Филип Хитил, уйдя за ворота, на пятачке отыскал свободного Уилла Кайлли — а тот с близкого расстояния отправил шайбу прямо между щитков Томпсону!
«Рейнджеры» уже обрадовались, но слишком рано — «Вашингтон» взял челлендж. Судьи пошли смотреть эпизод на наличие офсайда. Непростой момент. Арбитрам потребовалось порядка минут пяти-семи, чтобы определиться с решением — никак не могли найти подходящий повтор. Тем не менее на одном из ракурсов было чётко видно: Бретт Берард зашёл в зону хозяев быстрее, чем Хитил завёл туда шайбу. Отмена!
Но уже на 37-й минуте «Нью-Йорк» взял своё. Овечкин в своей зоне попытался от борта сделать передачу через центр, но попал в конёк Адама Эдстрёма — шайба отскочила к Сэму Кэррику, который, оказавшись один на один с вратарём «Вашингтона», легко переиграл того — 2:3! А Овечкин, невольно отдавший «ассист», со злости аж ударил клюшкой по стеклу.
Тем не менее радость гостей долго не продлилась. Через 13 секунд после гола «Рейнджерс» остались в меньшинстве, а через полторы минуты пропустили четвёртую шайбу. Строум из вершины правого круга вбрасывания отдал передачу в слот, откуда её эффектно в касание перевёл в ворота Коннор Макмайкл. 4:2!
Третий период начался с попыток «рейнджеров» отыграться. Только в середине игрового отрезка «синерубашечники» смогли вновь пробить Томпсона. Хитил убежал в контратаку и послал шайбу под перекладину — 3:4!
А на 51-й минуте произошло то, чего ждали все. «Вашингтон» выиграл вбрасывание в чужой зоне, сразу ринулся вперёд и, выиграв борьбу на пятачке, протолкнул шайбу под щитком Куика! 872-й гол в НХЛ! А до рекорда Гретцки — всего 22 шайбы!
Кроме того, Ови набрал 1579-е очко в карьере и сравнялся с легендой НХЛ Рэем Бурком!
Впрочем, «Рейнджерс» всего через две минуты вновь сократили отставание. Мика Зибанеджад с близкого расстояния сумел пробить Томпсона. Но и это было не всего! Лишь 56 секунд спустя «Вашингтон» забросил шестую шайбу. После быстрой атаки Манджапане «пальнул» из круга вбрасывания — штанга! Шайба отскочила на пятак, а там самым расторопным оказался Алексей Протас. 6:4!
А на последней минуте, когда «Рейнджерс» сняли вратаря, Овечкин отборолся и отдал передачу Тому Уилсону. Канадец забил и поставил точку в матче. А Ови набрал 1580-е очко в НХЛ и вышел на единоличное 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги!
Таким образом, «Вашингтон» одержал вторую победу в трёх матчах и укрепил своё преимущество в Восточной конференции, оторвавшись от «Нью-Джерси» уже на четыре очка. Кроме того, «столичные» вышли на второе место в НХЛ, сравнявшись с «Вегасом». «Рейнджерс» же потерпели очередное поражение и теперь могут опуститься на самое дно Востока.
Владимир Лаевский