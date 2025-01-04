Овечкин — это нечто! Сначала «привёз» в свои ворота, а потом бахнул 872-й в НХЛ

«Рейнджерс» же только прервали серию из четырёх поражений, но их дела всё ещё были очень плохи. «Синерубашечники» прочно осели внизу конференции и до встречи с «Вашингтоном» опережали идущий на последней строчке «Баффало» лишь на два очка. Ещё и Игорь Шестёркин получил травму, вылетев на длительный срок.