Малкин пропустил матч «Питтсбурга» в НХЛ из-за травмы впервые с 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщает пресс-служба «Питтсбурга», форвард получил травму верхней части тела.
Ожидается, что россиянин вернется в строй со дня на день. Нападающий впервые пропустил матч НХЛ с сезона-2021/22. Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счетом 4:3 по буллитам.
Малкину 38 лет, он выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин провел 1 186 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1 328 (506 голов + 822 результативные передачи) очков. В плей-офф у форварда 177 матчей и 180 (67 + 113) очков. Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
В составе сборной России Малкин по два раза выигрывал золотые и серебряные медали чемпионатов мира, трижды завоевывал бронзовые награды мировых первенств.