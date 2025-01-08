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Малкин пропустил матч «Питтсбурга» в НХЛ из-за травмы впервые с 2022 года

Россиянин не сыграл в матче против «Коламбуса».

Источник: Пресс-служба "Питтсбурга"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщает пресс-служба «Питтсбурга», форвард получил травму верхней части тела.

Ожидается, что россиянин вернется в строй со дня на день. Нападающий впервые пропустил матч НХЛ с сезона-2021/22. Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счетом 4:3 по буллитам.

Малкину 38 лет, он выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин провел 1 186 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1 328 (506 голов + 822 результативные передачи) очков. В плей-офф у форварда 177 матчей и 180 (67 + 113) очков. Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

В составе сборной России Малкин по два раза выигрывал золотые и серебряные медали чемпионатов мира, трижды завоевывал бронзовые награды мировых первенств.

Питтсбург
3:4
0:1, 1:0, 2:2, 0:0
Б
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
8.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16060 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Дин Эвасон
Вратари
Тристан Джерри
Элвис Мерзликинс
(Элвис Мерзликинс)
1-й период
02:53
Эрик Карлссон
03:20
Дмитрий Воронков
(Шон Монахэн, Кирилл Марченко)
19:08
Дмитрий Воронков
2-й период
20:51
Майкл Бантинг
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
3-й период
40:24
Рикард Ракелль
(Эрик Карлссон, Мэтт Грызлик)
50:09
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби)
52:05
Дмитрий Воронков
(Кирилл Марченко, Адам Фантилли)
56:09
Блэйк Лизотт
57:24
Адам Фантилли
(Кент Джонсон, Зак Веренски)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Кент Джонсон
(Коламбус)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Коламбус
НХЛ: таблица и календарь