Матч НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Калгари» перенесен из-за пожаров в Калифорнии

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в штате. По данным телеканала Fox News, более 30 тыс. местных жителей предписано эвакуироваться, более 200 тыс. потребителей электроэнергии в округе Лос-Анджелес остались без света. По оценкам телеканала, ущерб от пожаров может составить несколько миллиардов долларов. Очаги пожаров сконцентрированы на северо-западной окраине Лос-Анджелеса, ни один из них не удается локализовать из-за сильного ветра и перебоев в водоснабжении. По данным пожарной службы штата, общая площадь трех крупных пожаров достигла порядка 5 648 акров (2 285 га).