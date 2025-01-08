Матч НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Калгари» перенесен из-за пожаров в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Лос-Анджелесом» и «Калгари» перенесена из-за пожаров в штате Калифорния. Об этом сообщает журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли на своей странице в соцсети Х.
Матч был запланирован на 9 января, начало — 6:30 мск. Встреча должна была пройти на льду «Лос-Анджелеса».
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в штате. По данным телеканала Fox News, более 30 тыс. местных жителей предписано эвакуироваться, более 200 тыс. потребителей электроэнергии в округе Лос-Анджелес остались без света. По оценкам телеканала, ущерб от пожаров может составить несколько миллиардов долларов. Очаги пожаров сконцентрированы на северо-западной окраине Лос-Анджелеса, ни один из них не удается локализовать из-за сильного ветра и перебоев в водоснабжении. По данным пожарной службы штата, общая площадь трех крупных пожаров достигла порядка 5 648 акров (2 285 га).