«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных

Малкину 38 лет, он выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин провел 1 186 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1 328 (506 голов + 822 результативные передачи) очков. В плей-офф у форварда 177 матчей и 180 (67 + 113) очков. Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.