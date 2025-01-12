Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных

О сроках восстановления нападающего не сообщается.

Источник: Patrick Smith/Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» поместил российского нападающего Евгения Малкина в список травмированных игроков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также клуб вывел из списка травмированных канадского нападающего Филипа Томасино. О сроках восстановления Малкина не сообщается.

8 января пресс-служба «Питтсбурга» сообщила, что Малкин получил травму верхней части тела. Сообщалось, что игрок восстановится со дня на день.

Малкину 38 лет, он выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин провел 1 186 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1 328 (506 голов + 822 результативные передачи) очков. В плей-офф у форварда 177 матчей и 180 (67 + 113) очков. Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

В составе сборной России Малкин по два раза выигрывал золотые и серебряные медали чемпионатов мира, трижды завоевывал бронзовые награды мировых первенств.

Питтсбург