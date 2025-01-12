«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» поместил российского нападающего Евгения Малкина в список травмированных игроков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Также клуб вывел из списка травмированных канадского нападающего Филипа Томасино. О сроках восстановления Малкина не сообщается.
8 января пресс-служба «Питтсбурга» сообщила, что Малкин получил травму верхней части тела. Сообщалось, что игрок восстановится со дня на день.
Малкину 38 лет, он выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин провел 1 186 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1 328 (506 голов + 822 результативные передачи) очков. В плей-офф у форварда 177 матчей и 180 (67 + 113) очков. Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
В составе сборной России Малкин по два раза выигрывал золотые и серебряные медали чемпионатов мира, трижды завоевывал бронзовые награды мировых первенств.