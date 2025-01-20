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Российский защитник Зуб забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. «Оттава» со счетом 2:1 на выезде обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Getty Images

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Зак Остапчук (34-я минута) и Артем Зуб (43). У проигравших отличился Томаш Татар (35).

Российский защитник Зуб забросил вторую шайбу в текущем сезоне. Также в его активе две голевые передачи. По ходу чемпионата Зуб пропустил 16 матчей из-за перелома ноги.

«Оттава» набрала 52 очка в 46 матчах и занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе и седьмое — в Восточной конференции. «Нью-Джерси» потерпел четвертое поражение подряд. Команда с 58 очками после 49 встреч располагается на второй строчке в Столичном дивизионе и на третьей — в Восточной конференции.

В следующем матче «Оттава» в ночь на 22 января по московскому времени в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси» в ночь на 23 января примет «Бостон».

Нью-Джерси
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
19.01.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Трэвис Грин
Вратари
Якоб Маркстрем
Антон Форсберг
1-й период
16:58
Ник Казинс
2-й период
33:16
Зак Остапчук
(Мэттью Хаймор, Майкл Амадио)
34:34
Томаш Татар
(Кертис Лазар, Люк Хьюз)
36:00
Джонатан Ковачевич
3-й период
42:50
Артем Зуб
(Шейн Пинто)
44:31
Бренден Диллон
50:00
Стефан Ноесен
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Оттава
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь