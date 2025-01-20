Российский защитник Зуб забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Зак Остапчук (34-я минута) и Артем Зуб (43). У проигравших отличился Томаш Татар (35).
Российский защитник Зуб забросил вторую шайбу в текущем сезоне. Также в его активе две голевые передачи. По ходу чемпионата Зуб пропустил 16 матчей из-за перелома ноги.
«Оттава» набрала 52 очка в 46 матчах и занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе и седьмое — в Восточной конференции. «Нью-Джерси» потерпел четвертое поражение подряд. Команда с 58 очками после 49 встреч располагается на второй строчке в Столичном дивизионе и на третьей — в Восточной конференции.
В следующем матче «Оттава» в ночь на 22 января по московскому времени в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси» в ночь на 23 января примет «Бостон».