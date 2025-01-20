Российский защитник Зуб забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

«Оттава» набрала 52 очка в 46 матчах и занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе и седьмое — в Восточной конференции. «Нью-Джерси» потерпел четвертое поражение подряд. Команда с 58 очками после 49 встреч располагается на второй строчке в Столичном дивизионе и на третьей — в Восточной конференции.