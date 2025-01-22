Форвард «Тампы» Кучеров достиг отметки в 70 очков в сезоне НХЛ

Кучеров продлил результативную серию до 10 матчей. 31-летний россиянин в седьмой раз достиг отметки в 70 очков за сезон и стал третьим хоккеистом в истории «Тампы» по этому показателю. Он уступает только Мартену Сен-Луи и Стивену Стэмкосу, которые достигали этой отметки по девять раз. На счету Кучерова 22 шайбы и 48 голевых передач в 44 играх регулярного чемпионата, он занимает второе место в гонке бомбардиров текущего сезона, уступая канадцу Натану Маккиннону из «Колорадо» 4 очка.