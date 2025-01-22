Форвард «Тампы» Кучеров достиг отметки в 70 очков в сезоне НХЛ

У победителей шайбы забросили Юрай Слафковски (26-я минута), Алекс Ньюхук (28), Джейк Эванс (58), у проигравших отличились Никита Кучеров (15), Джейк Гюнцель (23).
Кучеров продлил результативную серию до 10 матчей. 31-летний россиянин в седьмой раз достиг отметки в 70 очков за сезон и стал третьим хоккеистом в истории «Тампы» по этому показателю. Он уступает только Мартену Сен-Луи и Стивену Стэмкосу, которые достигали этой отметки по девять раз. На счету Кучерова 22 шайбы и 48 голевых передач в 44 играх регулярного чемпионата, он занимает второе место в гонке бомбардиров текущего сезона, уступая канадцу Натану Маккиннону из «Колорадо» 4 очка.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков. Лидер списка бомбардиров среди новичков защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон продлил результативную серию до девяти матчей, в его активе 39 очков (3 шайбы + 36 передач).
«Монреаль» занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, в 47 матчах набрав 52 очка. «Тампа» с 53 очками в 46 играх занимает третье место. В следующем матче «Монреаль» 24 января на выезде встретится с «Детройтом», «Тампа» днем позднее в гостях сыграет с «Чикаго».
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков в домашнем матче с «Детройтом» (2:1) отдал 20-ю голевую передачу в дебютном сезоне в НХЛ. На счету 20-летнего россиянина 34 (14+20) очка.