«Коламбус» обыграл «Торонто» в матче НХЛ. Марченко, Воронков и Проворов набрали очки

Нападающие «Коламбуса» Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко, защитник Иван Проворов сделали по результативной передаче. В активе Марченко в текущем сезоне 51 очко (18 шайб + 33 передачи), он является лучшим бомбардиром среди россиян. На счету Воронкова 17 шайб и 15 голевых передач, Проворов отметился 3 шайбами и 17 передачами. Фантилли (20 лет 102 дня) стал четвертым самым молодым игроком в истории клуба, оформившим хет-трик. Рекордсменом является россиянин Никита Филатов (18 лет 230 дней).