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«Коламбус» обыграл «Торонто» в матче НХЛ. Марченко, Воронков и Проворов набрали очки

Встреча завершилась со счетом 5:1.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 23 января. /ТАСС/. «Коламбус» обыграл «Торонто» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Адам Фантилли (16, 36, 53-я минуты), Джеймс ван Римсдайк (34) и Лука Дель Бель Беллуз (46), у проигравших отличился Остон Мэттьюс (50).

Нападающие «Коламбуса» Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко, защитник Иван Проворов сделали по результативной передаче. В активе Марченко в текущем сезоне 51 очко (18 шайб + 33 передачи), он является лучшим бомбардиром среди россиян. На счету Воронкова 17 шайб и 15 голевых передач, Проворов отметился 3 шайбами и 17 передачами. Фантилли (20 лет 102 дня) стал четвертым самым молодым игроком в истории клуба, оформившим хет-трик. Рекордсменом является россиянин Никита Филатов (18 лет 230 дней).

«Коламбус» идет на четвертом месте в таблице Столичного дивизиона, набрав 53 очка в 48 матчах. «Торонто» с 62 очками в 49 встречах лидирует в Атлантическом дивизионе. В следующем матче «Коламбус» 24 января в гостях сыграет с «Каролиной», «Торонто» 26 января на выезде встретится с «Оттавой».

Торонто
1:5
0:1, 0:2, 1:2
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
23.01.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18459 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Дин Эвасон
Вратари
Деннис Хилдеби
Элвис Мерзликинс
1-й период
01:32
Райан Ривз
01:32
Матье Оливье
03:26
Дмитрий Воронков
06:26
Остон Мэттьюс
06:26
Элвис Мерзликинс
13:42
Зак Веренски
15:40
Адам Фантилли
(Иван Проворов, Матье Оливье)
2-й период
24:10
Шон Керали
33:40
Джеймс ван Римсдайк
(Кент Джонсон, Лука Дел Бел Беллуз)
35:21
Адам Фантилли
(Дмитрий Воронков, Зак Веренски)
3-й период
45:56
Лука Дел Бел Беллуз
49:22
Остон Мэттьюс
(Вильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон)
51:05
Оливер Экман-Ларссон
51:05
Джеймс ван Римсдайк
52:02
Адам Фантилли
(Кирилл Марченко, Данте Фаббро)
Статистика
9
Штрафное время
15
3
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Торонто
НХЛ: таблица и календарь