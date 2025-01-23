«Коламбус» обыграл «Торонто» в матче НХЛ. Марченко, Воронков и Проворов набрали очки

ОТТАВА, 23 января. /ТАСС/. «Коламбус» обыграл «Торонто» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Адам Фантилли (16, 36, 53-я минуты), Джеймс ван Римсдайк (34) и Лука Дель Бель Беллуз (46), у проигравших отличился Остон Мэттьюс (50).
Нападающие «Коламбуса» Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко, защитник Иван Проворов сделали по результативной передаче. В активе Марченко в текущем сезоне 51 очко (18 шайб + 33 передачи), он является лучшим бомбардиром среди россиян. На счету Воронкова 17 шайб и 15 голевых передач, Проворов отметился 3 шайбами и 17 передачами. Фантилли (20 лет 102 дня) стал четвертым самым молодым игроком в истории клуба, оформившим хет-трик. Рекордсменом является россиянин Никита Филатов (18 лет 230 дней).
«Коламбус» идет на четвертом месте в таблице Столичного дивизиона, набрав 53 очка в 48 матчах. «Торонто» с 62 очками в 49 встречах лидирует в Атлантическом дивизионе. В следующем матче «Коламбус» 24 января в гостях сыграет с «Каролиной», «Торонто» 26 января на выезде встретится с «Оттавой».