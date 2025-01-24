Третьяк считает, что Овечкину забивать в НХЛ помогает голевое чутье

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину забивать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) помогает имеющееся у него голевое чутье. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Овечкину осталось забросить 19 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Он стал опытнее, грамотнее, у него есть это чутье. Самое главное для него — куда шайба отскочит от вратаря и где выбрать позицию, это дар божий, — сказал Третьяк. — Есть много хороших талантливых спортсменов, но они не забивают, а у него есть его “точка” в большинстве, откуда он своим мощным броском прошивает вратаря. И тому не хватает человеческой реакции».
«Я иногда думал о том, что он с одной точки постоянно забивает, все вратари об этом знают, но не могут взять от него шайбы. Потому что там скорость полета шайбы 180 км/ч, вратарь не успевает, если шайба только в него попадет. Он нашел эту точку, плюс взаимопонимание с партнерами. Это слаженная работа команды дает ему возможность забивать, потому что надо на себя выдвинуть игрока и отдать пас. Играл бы он в четвертом звене, выпускали бы его на пять минут, как бы он забил?» — добавил он.
Третьяк отметил, что в его время шайбы после бросков не летели с такой скоростью. «Как Овечкин, таких игроков тогда не было. У него высокая скорость, он физически крепкий. Раньше шайбы не так быстро летели. Бобби Халл только в 1974 году с ходу бросал, шайба под 100 км/ч летела. Я когда видел, как он заходил на свою позицию, после того, как он мне четыре забил, я просто выбегал на два-три метра. Раньше таких техничных и ударных игроков не было», — пояснил Третьяк.