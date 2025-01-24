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Третьяк считает, что Овечкину забивать в НХЛ помогает голевое чутье

Президент Федерации хоккея России отметил, что в его время шайбы после бросков не летели с такой скоростью.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину забивать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) помогает имеющееся у него голевое чутье. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Овечкину осталось забросить 19 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Он стал опытнее, грамотнее, у него есть это чутье. Самое главное для него — куда шайба отскочит от вратаря и где выбрать позицию, это дар божий, — сказал Третьяк. — Есть много хороших талантливых спортсменов, но они не забивают, а у него есть его “точка” в большинстве, откуда он своим мощным броском прошивает вратаря. И тому не хватает человеческой реакции».

«Я иногда думал о том, что он с одной точки постоянно забивает, все вратари об этом знают, но не могут взять от него шайбы. Потому что там скорость полета шайбы 180 км/ч, вратарь не успевает, если шайба только в него попадет. Он нашел эту точку, плюс взаимопонимание с партнерами. Это слаженная работа команды дает ему возможность забивать, потому что надо на себя выдвинуть игрока и отдать пас. Играл бы он в четвертом звене, выпускали бы его на пять минут, как бы он забил?» — добавил он.

Третьяк отметил, что в его время шайбы после бросков не летели с такой скоростью. «Как Овечкин, таких игроков тогда не было. У него высокая скорость, он физически крепкий. Раньше шайбы не так быстро летели. Бобби Халл только в 1974 году с ходу бросал, шайба под 100 км/ч летела. Я когда видел, как он заходил на свою позицию, после того, как он мне четыре забил, я просто выбегал на два-три метра. Раньше таких техничных и ударных игроков не было», — пояснил Третьяк.

Сиэтл
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
24.01.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Спенсер Карбери
Вратари
Джой Даккорд
(Джой Даккорд, Джой Даккорд, Джой Даккорд)
Чарли Линдгрен
2-й период
24:36
Алексей Протас
33:12
Тэйлор Рэддиш
38:05
Итэн Фрэнк
3-й период
56:32
Александр Овечкин
(Тревор ван Римсдайк, Джейкоб Чикран)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
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Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь