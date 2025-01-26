«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ. Минтюков забил гол

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. «Анахайм» со счетом 5:2 обыграл «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Павел Минтюков (5-я минута), Мэйсон Мактавиш (20, 35), Джексен Харкинс (31) и Тревор Зеграс (32), у проигравших — Густав Нюквист (15) и Райан О’Райли (26).
Защитник «Анахайма» Минтюков забросил 4-ю шайбу в текущем сезоне. Также на счету россиянина 7 результативных передач в 41 матче.
«Анахайм» идет на седьмом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 46 очков после 49 матчей. «Нэшвилл» с 43 набранными очками в 48 встречах идет на седьмом месте в Центральном дивизионе. Следующий матч «Анахайм» проведет 29 января в гостях с «Сиэтлом», «Нэшвилл» 30 января примет «Ванкувер».
В другой встрече игрового дня «Вашингтон» уступил на выезде «Ванкуверу» (1:2) и прервал шестиматчевую победную серию. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями. До конца регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 33 матча.
«Флорида» со счетом 7:2 в гостях разгромила «Сан-Хосе». Российского голкипера «Сан-Хосе» Александра Георгиева заменили во втором периоде после четырех пропущенных шайб. Место в воротах занял его соотечественник Ярослав Аскаров, который пропустил три шайбы. Ворота «Флориды» защищал россиянин Сергей Бобровский, он отразил 21 бросок.