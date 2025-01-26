«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ. Минтюков забил гол

«Анахайм» идет на седьмом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 46 очков после 49 матчей. «Нэшвилл» с 43 набранными очками в 48 встречах идет на седьмом месте в Центральном дивизионе. Следующий матч «Анахайм» проведет 29 января в гостях с «Сиэтлом», «Нэшвилл» 30 января примет «Ванкувер».