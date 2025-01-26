Первый безымянный клуб в НХЛ рискует остаться таким ещё на год. Что не так с «Ютой»?

Времени на решение у «Юты» практически нет. Предварительное одобрение патента на бренд «Мамонты Юты» выдали ещё 5 ноября, так что по закону у владельца франшизы остался всего месяц до истечения срока подачи документов. Иначе подать аналогичную заявку сможет любой желающий, и подобный риск велик — хотя бы ради юридического торга и вымогательств. Пока всё идёт к тому, что и в следующем сезоне клуб из Солт-Лейк-Сити будет без уникального логотипа и формы. В то время как другие команды зарабатывают миллионы на продаже атрибутики и поддерживают вместе с тем лояльность своей аудитории к бренду, у Миллера нет такой возможности. И даже если бы была, какой смысл сейчас вкладывать ресурсы в развитие бренда «Разбойники» или «Мамонты», если далеко не факт, что он останется с клубом в будущем?