«Вегас» в овертайме проиграл «Коламбусу» в матче НХЛ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» в овертайме проиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Адам Фантилли (19-я минута) и Коул Силлинджер (61). У хозяев шайбу забросил Томаш Гертл (5). Российский нападающий Павел Дорофеев отметился результативной передачей.
Голкипер «Голден Найтс» Илья Самсонов отразил 22 из 24 бросков.
«Вегас» (68 очков) занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Коламбус» (57) располагается на четвертой строчке в Столичном дивизионе.
Результаты других матчей:
«Калгари Флэймз» — «Анахайм Дакс» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0);
«Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз» — 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1).