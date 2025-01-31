«Вегас» в овертайме проиграл «Коламбусу» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Адам Фантилли (19-я минута) и Коул Силлинджер (61). У хозяев шайбу забросил Томаш Гертл (5). Российский нападающий Павел Дорофеев отметился результативной передачей.