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«Вегас» в овертайме проиграл «Коламбусу» в матче НХЛ

«Вегас» в овертайме уступил «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» в овертайме проиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Адам Фантилли (19-я минута) и Коул Силлинджер (61). У хозяев шайбу забросил Томаш Гертл (5). Российский нападающий Павел Дорофеев отметился результативной передачей.

Голкипер «Голден Найтс» Илья Самсонов отразил 22 из 24 бросков.

«Вегас» (68 очков) занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Коламбус» (57) располагается на четвертой строчке в Столичном дивизионе.

Результаты других матчей:

«Калгари Флэймз» — «Анахайм Дакс» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0);

«Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз» — 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1).

Вегас
1:2
1:1, 0:0, 0:0
ОТ
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
31.01.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17783 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Дин Эвасон
Вратари
Илья Самсонов
Элвис Мерзликинс
1-й период
04:58
Томаш Гертл
(Павел Дорофеев, Николас Хэг)
05:27
Матье Оливье
13:48
Томаш Гертл
18:34
Адам Фантилли
Овертайм
60:52
Коул Силлинджер
(Зак Веренски, Кент Джонсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Коламбус
НХЛ: таблица и календарь