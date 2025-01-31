Александр Овечкин оценил игру Дюбуа и белоруса Протаса за «Вашингтон»

«Дюбуа? Он, Про [Алексей Протас], Майки [Коннор Макмайкл] — все эти парни играют хорошо, усердно. Мы счастливы, что они играют в нашей команде», — приводит слова Овечкина телеграм-канал команды российского хоккеиста.