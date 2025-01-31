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Александр Овечкин оценил игру Дюбуа и белоруса Протаса за «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не скупился на слова похвалы в адрес своих одноклубников.

Источник: Getty Images

Речь идёт про Пьер-Люка Дюбуа, Алексея Протаса и Коннора Макмайкла.

«Дюбуа? Он, Про [Алексей Протас], Майки [Коннор Макмайкл] — все эти парни играют хорошо, усердно. Мы счастливы, что они играют в нашей команде», — приводит слова Овечкина телеграм-канал команды российского хоккеиста.

26-летний Дюбуа в нынешнем сезоне за 51 матч набрал 41 (11+30) очко.

24-летний Протас за 51 встречу сумел забросить 21 шайбу и отдать 22 результативные передачи.

24-летний МакМайкл за это же количество игр набрал 38 (18+20) очков.

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